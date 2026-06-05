Καλλιθέα: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο – “Έτρεχε πολύ η μηχανή, από τύχη γλίτωσε η πεζή”

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ στην Καλλιθέα, με θύμα έναν 28χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας.

Το τραγικό τροχαίο έγινε στη συμβολή της Θησέως, κεντρικό δρόμο της Καλλιθέας, με την Σπάρτης. Οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και “καρφώθηκε” σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος οδηγός διαμελίστηκε πάνω στη διαχωριστική νησίδα.

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Κατά τη διάρκεια της τρελής της πορείας, η μοτοσικλέτα παρέσυρε και τραυμάτισε 71χρονη πεζή γυναίκα, ενώ ο αναβάτης σκοτώθηκε ακαριαία.

“Έτρεχε πάρα πολύ. Πάνω από 100km/h. Αφού γλύτωσε και η πεζή. Ήταν πολύ τυχερή. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Άκουσα το φρενάρισμα και με το που γυρίζω είχε πέσει η πεζή και ο οδηγός εκσφενδονίστηκε πίσω” δήλωσε στο DEBATER αυτόπτης μάρτυρας.

Η πεζή παραμένει τραυματισμένη στο νοσοκομείο, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.