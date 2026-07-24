Καλλιθέα: Τυφλή είναι η έγκυος που ξυλοκοπήθηκε άγρια και έχασε το αγέννητο κοριτσάκι της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της άγριας κακοποίησης της εγκύου στην Καλλιθέα, η οποία έχασε το αγέννητο παιδί της μετά την επίθεση που, σύμφωνα με τις Αρχές, δέχθηκε από τον σύντροφό της.

Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η 38χρονη γυναίκα είναι τυφλή και είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου εφημέρευε, φέροντας σοβαρά τραύματα από τον άγριο ξυλοδαρμό.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα βρισκόταν στον έκτο προς έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης (6,5 μηνών) και έφτασε στο νοσοκομείο συνοδευόμενη από τη θεία της και μία συνταξιούχο νοσηλεύτρια. Από την κακοποίηση είχε τραυματιστεί σοβαρά και το έμβρυο, ένα κοριτσάκι.

Επείγουσα καισαρική, αλλά το βρέφος δεν τα κατάφερε

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε επείγουσα καισαρική τομή, δίνοντας μάχη για να σώσουν το βρέφος. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, το κοριτσάκι δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Η 38χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο «Αττικόν» και, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, είναι απαρηγόρητη μετά την απώλεια του παιδιού της.

Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ο σύντροφός της, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση όλων των συνθηκών της φρικτής επίθεσης στην Καλλιθέα.