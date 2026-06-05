Τροχαίο στην Καλλιθέα: “Έκανε σούζα και παρέσυρε την πεζή” – Νέα μαρτυρία για τον μοτοσικλετιστή που σκοτώθηκε

Ακόμα ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 4/6 στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης στην Καλλιθέα.

Το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 22:00 το βράδυ, όταν ο 28χρονος μοτοσικλετιστής που φέρεται να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς και να κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

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Ο ίδιος κατέληξε πάνω στη διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα να διαμελιστεί και να σκοτωθεί ακαριαία. Επίσης, κατά τη διάρκεια της τρελής του πορείας, παρέσυρε μία 71χρονη πεζή, την οποία τραυμάτισε ελαφρά.

“Έκανε σούζα και πέρασε από την διάβαση με γρήγορη ταχύτητα. Έπιασε στην άκρη την γυναίκα και την έριξε κάτω τραυματίζοντας την ελαφρά. Ο οδηγός διαμελίστηκε και στα δύο ρεύματα της Θησέως” ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο DEBATER.

Νωρίτερα, άλλος μάρτυρας είπε ότι “έτρεχε πάρα πολύ. Πάνω από 100km/h. Αφού γλύτωσε και η πεζή. Ήταν πολύ τυχερή. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Άκουσα το φρενάρισμα και με το που γυρίζω είχε πέσει η πεζή και ο οδηγός εκσφενδονίστηκε πίσω“.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.