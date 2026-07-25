Καλλιθέα: Η 37χρονη έγκυος κάλεσε την αστυνομία μόνη της – Ο σύντροφος την ξυλοκόπησε και έφυγε, τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Σοκαριστικές είναι οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον ξυλοδαρμό της 37χρονης εγκύου από τον σύντροφο της στην Καλλιθέα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει το παιδί που κυοφορούσε.

Όπως είπε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η 37χρονη φέρεται να κατάφερε να καλέσει την αστυνομία αφότου ο σύντροφος της και φερόμενος δράστης είχε εγκαταλείψει το σπίτι. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη σωματική και ψυχολογική κατάσταση.

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Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στο κέντρο της Αθήνας, όπου κινούνταν πεζός. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τον αναγνώρισαν ως το πρόσωπο που αναζητούσαν, τον προσήγαγαν και στη συνέχεια προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κύησης, με βάση και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές. Η απολογία του κατηγορουμένου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, όπως επισήμανε, θα υπάρξει σαφέστερη εικόνα όταν οι αστυνομικοί μπορέσουν να λάβουν πλήρη κατάθεση από το θύμα.

Γιαννάκος: ”Ήταν έγκυος 6,5 μηνών”

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε την τραγική κατάσταση στην οποία μεταφέρθηκε η γυναίκα στο Νοσοκομείο «Αττικόν». Όπως ανέφερε, η 37χρονη, η οποία αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα όρασης, έφτασε στην εφημερία με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδευόμενη από συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ενημέρωσε τους γιατρούς για όσα είχε υποστεί.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, η γυναίκα ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, περίπου 6,5 μηνών, και είχε υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε καισαρική τομή και χειρουργική επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να σώσουν το κοριτσάκι.

Η 37χρονη από την Καλλιθέα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου, σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, η γυναίκα «κλαίει συνεχώς», καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί την τραγωδία που βίωσε.