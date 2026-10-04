Κρήτη: Απροσπέλαστοι δρόμοι, προβλήματα στο νερό και κλειστά σχολεία – Κυβερνητικό κλιμάκιο τη Δευτέρα

Με σοβαρές ζημιές σε δρόμους, δίκτυα ύδρευσης και βασικές υποδομές βρίσκεται αντιμέτωπη η Κρήτη μετά τις διαδοχικές ημέρες κακοκαιρίας. Στην ενδοχώρα του Ρεθύμνου, συνεργεία και μηχανήματα έργου συνεχίζουν τις παρεμβάσεις, ενώ σχολεία και παιδικοί σταθμοί σε περιοχές του Μυλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά για δύο ημέρες.

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μεταβαίνει στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, προκειμένου να αποτιμηθούν οι καταστροφές και να συντονιστούν οι ενέργειες αποκατάστασης. Μετά τη σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης, θα πραγματοποιηθούν αυτοψίες σε Μυλοπόταμο, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου.

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Κλειστά σχολεία σε Κουλούκωνα και Ζωνιανά για δύο ημέρες

Με απόφαση του δημάρχου Μυλοποτάμου Γιώργου Κλάδου, τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών.

Οι δυσχέρειες πρόσβασης σε οικισμούς και σχολικές μονάδες, μαζί με τις βλάβες στα δίκτυα υδροδότησης, δεν επιτρέπουν την ασφαλή επαναλειτουργία τους. Προτεραιότητα, σύμφωνα με τον δήμο, αποτελεί η ασφάλεια μαθητών και προσωπικού και η εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής.

Στη Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου, τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά και τις δύο ημέρες.

Ζωνιανά: Ζημιές στους δρόμους και προβλήματα στην υδροδότηση

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα Ζωνιανά, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε βασικές υποδομές.

Βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης επηρέασαν τα Ζωνιανά, την Κράνα και τα Λιβάδια, ενώ συνεργεία απομακρύνουν λάσπη, πέτρες και άλλα υλικά για να αποκαταστήσουν την πρόσβαση.

Στις συνέπειες των πλημμυρών περιλαμβάνεται και η ζημιά στη γέφυρα που συνδέει τα Ζωνιανά με τα Λιβάδια, για την οποία είχε εκδοθεί ενημέρωση απαγόρευσης διέλευσης.

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Σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί και στο αγροτικό οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση παραγωγών και κτηνοτρόφων στις εκμεταλλεύσεις τους.

Σοβαρά προβλήματα σε Αμάρι και Ανώγεια

Στον Δήμο Αμαρίου, οι ισχυρές βροχοπτώσεις μετέφεραν μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπης και πετρών από τις ορεινές περιοχές στο επαρχιακό και τοπικό οδικό δίκτυο.

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Προβλήματα καταγράφονται ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Φουρφουρά και των Πλατανίων, καθώς και στις συνδέσεις με γύρω οικισμούς. Μηχανήματα έργου καθαρίζουν το οδόστρωμα, ενώ οι υπηρεσίες συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών.

Στα Ανώγεια, δρόμοι προς γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν καταστεί σε αρκετά σημεία απροσπέλαστοι. Μικρά και μεγάλα οροπέδια πλημμύρισαν, όπως είχε καταγράψει το DEBATER στο ρεπορτάζ για τις πλημμυρισμένες εκτάσεις και τα προβλήματα πρόσβασης στην Κρήτη.

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Ποιοι συμμετέχουν στο κυβερνητικό κλιμάκιο

Στο διευρυμένο κλιμάκιο που θα μεταβεί το πρωί της Δευτέρας στην Κρήτη συμμετέχουν:

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας .

. Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς .

. Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός .

. Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος .

. Ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης.

Στη σύσκεψη στην Περιφέρεια θα συμμετάσχουν συναρμόδιοι φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντικείμενο θα είναι η αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των παρεμβάσεων.

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Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στις πληγείσες περιοχές, για επιτόπια ενημέρωση σχετικά με τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Ιεράπετρα: Επιχείρηση για τη μεταφορά 47 ατόμων

Τα προβλήματα δεν περιορίζονται στο Ρέθυμνο. Στην Ιεράπετρα, οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκ νέου συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών, κυρίως σε Φέρμα και Κουτσουνάρι, με νέο μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων.

Όπως έχει αναφέρει το DEBATER, ζητήθηκε βοήθεια για τη μεταφορά 47 ατόμων από ξενοδοχεία και καταλύματα σε ασφαλές σημείο. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, τα άτομα δεν κινδυνεύουν και δεν αναφέρθηκε πρόβλημα υγείας.

Το βάρος των υπηρεσιών πέφτει πλέον στην αποκατάσταση της πρόσβασης, της υδροδότησης και των βασικών υποδομών, παράλληλα με τις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας.