Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Υγεία» η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της Jumbo, Απόστολου Βακάκη, μετά την παράσυρσή της από αυτοκίνητο στη Βούλα.

Η Χριστίνα Βακάκη υπέστη αρκετές κακώσεις και μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις και κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, ο Απόστολος Βακάκης έσπευσε στο νοσοκομείο της Βούλας, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στην κόρη του.

Η μεταφορά της στο «Υγεία»

Μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας της, η Χριστίνα Βακάκη μεταφέρθηκε στο ιδιωτικό θεραπευτήριο «Υγεία», όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Παρά τις πολλαπλές κακώσεις που υπέστη από την παράσυρση, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της και να αξιολογούν τα τραύματά της.

Παρασύρθηκε ενώ έκανε τζόκινγκ

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, ενώ η Χριστίνα Βακάκη έκανε τζόκινγκ στη Βούλα.

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως, παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ κοντά στη συμβολή της λεωφόρου Βάρης–Κορωπίου με την οδό Καλύμνου.

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Αμέσως μετά την παράσυρση κλήθηκε βοήθεια και η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες ιατρικές φροντίδες.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, εξετάζοντας πώς το αυτοκίνητο παρέσυρε την πεζή και εάν προκύπτουν ευθύνες για τον οδηγό.

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Το DEBATER παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις από την περιοχή της Βούλας, όπου τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί αρκετά σοβαρά τροχαία περιστατικά.

Η οικογενειακή τραγωδία του 2017

Η οικογένεια Βακάκη είχε βιώσει το 2017 μια ανείπωτη τραγωδία, όταν ο Γιώργος Βακάκης έχασε τη ζωή του στο πολύνεκρο τροχαίο με την Porsche στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας.

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Στο ίδιο δυστύχημα είχαν χάσει τη ζωή τους η Αποστολία Πατμάνογλου, ο μικρός γιος της και ο συνοδηγός του Γιώργου Βακάκη. Ο Υπάτιος Πατμάνογλου είχε χαρακτηρίσει την ημέρα εκείνη ως τη χειρότερη ημέρα της ζωής του.