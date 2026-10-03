Κακοκαιρία στην Κρήτη: Χωράφια κάτω από το νερό, απροσπέλαστοι δρόμοι και ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Πλημμυρισμένες καλλιέργειες, απροσπέλαστοι αγροτικοί δρόμοι και προβλήματα στις μετακινήσεις αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Στο Λασίθι αγροτικές εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό, ενώ στα Ανώγεια παραγωγοί και κτηνοτρόφοι δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους.

Την ίδια ώρα, η βροχή και η αυξημένη κυκλοφορία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου συνέβαλαν στη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού επιβατών στην αίθουσα αναχωρήσεων το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λασίθι: Πλημμυρισμένα χωράφια και αγωνία για τις καλλιέργειες

Οι εναέριες εικόνες που δημοσιεύει ο λογαριασμός worldweathernews24htv στο TikTok αποτυπώνουν εκτεταμένες πλημμύρες σε αγροτικές περιοχές του Λασιθίου, έπειτα από τις διαδοχικές ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Χωράφια και καλλιέργειες έχουν καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες νερού, με τους παραγωγούς να περιμένουν την υποχώρησή του για να μπορέσουν να εκτιμήσουν τις ζημιές.

Το πλήρες μέγεθος των απωλειών στην αγροτική παραγωγή παραμένει προς αποτίμηση.

Ανώγεια: Απροσπέλαστοι δρόμοι προς τις εκμεταλλεύσεις

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανωγείων. Σύμφωνα με τον Δήμο, οι δρόμοι προς αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν καταστεί σε πολλά σημεία απροσπέλαστοι, ενώ μικρά και μεγάλα οροπέδια της περιοχής έχουν πλημμυρίσει.

Οι συνθήκες στο βουνό παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Τα συνεργεία επιχειρούν όπου αυτό είναι ασφαλές και εφικτό, δίνοντας προτεραιότητα στην αποκατάσταση της πρόσβασης για παραγωγούς και κτηνοτρόφους.

Ο Δήμος Ανωγείων καλεί κατοίκους και επαγγελματίες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στο βουνό, μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες και να αποκατασταθούν τα προβλήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον Μυλοπόταμο, ενώ η Κρήτη παραμένει σε κινητοποίηση Red Code. (ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ/EUROKINISSI)

Ηράκλειο: Συνωστισμός και αγωνία για τις πτήσεις

Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετώπισαν το απόγευμα επιβάτες στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», όπου σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές μπροστά στα γκισέ των αεροπορικών εταιρειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών μέσων, η κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω της βροχής καθυστέρησε την πρόσβαση ταξιδιωτών στο αεροδρόμιο. Επιβάτες ανέφεραν ότι η ουρά των αυτοκινήτων εκτεινόταν μέχρι το εθνικό οδικό δίκτυο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην αίθουσα αναχωρήσεων συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι για το check-in, ανάμεσά τους οικογένειες με μικρά παιδιά, με αρκετούς να αγωνιούν μήπως χάσουν την πτήση τους.

Γραμμή βοήθειας για τους πληγέντες στον Μυλοπόταμο

Για κατοίκους και επισκέπτες που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες στον Μυλοπόταμο λειτουργεί 24ωρη γραμμή επικοινωνίας στο 6955 666 001.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πολίτες μπορούν να ζητούν προσωρινή διαμονή ή τη συνδρομή δημοτικών συνεργείων, αναφέροντας την περιοχή τους, το είδος της βοήθειας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Αιτήματα υποβάλλονται και στο [email protected].

Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με το 112.