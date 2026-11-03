Σαμοθράκη: Kαταστροφές στην αγροτική οδοποιία από τις έντονες βροχοπτώσεις – Κλειστά σήμερα τα σχολεία

Κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία στη Σαμοθράκη καθώς με απόφαση του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας το νησί έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (red code), λόγω της έλευσης έντονων καιρικών φαινομένων.

«Μετά τη χθεσινή ενημέρωση από τη γ.γ. Πολιτικής Προστασίας ότι είμαστε σε κόκκινο κωδικό, συγκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας έκτακτο ΤΕΣΟΠ και το απόγευμα της ίδιας ημέρας έκτακτο ΠΕΣΟΠ με πρόσκληση του περιφερειάρχη. Στο ΠΕΣΟΠ συζητήθηκε το θέμα της ασφαλούς λειτουργίας σήμερα των σχολικών μονάδων τόσο στη Σαμοθράκη όσο και στη Θάσο και ομόφωνα αποφασίστηκε να μείνουν κλειστά. Η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε καταστροφές στην αγροτική οδοποιία για την αποκατάσταση της οποίας θα πρέπει να επέμβουμε άμεσα καθώς είναι η περίοδος συγκομιδής της ελιάς, ενώ οι διαβρώσεις που προκλήθηκαν σε κάποια ρέματα απειλούν και παρακείμενους δρόμους. Τα προβλήματα στη δημόσια υποδομή μας είναι αυτά που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κάθε φορά που έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, ειδικά η συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας είναι μία ατέρμονη διαδικασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θέματα έχουν προκύψει και στις υδρευτικές μας εγκαταστάσεις στα σημεία που έχουμε ημιορεινές υδρομαστεύσεις και δίκτυα», δηλώνει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Σαμοθράκης, Θανάσης Βίτσας.

Αλεξανδρούπολη: 20 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην πόλη της Αλεξανδρούπολης σήμερα 3 Νοεμβρίου 2026, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 20 κλήσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες σε 12 περιπτώσεις και συγκεκριμένα: