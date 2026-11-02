Ρόδος: Έβρεχε επί 17 συνεχόμενες ώρες – Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, νέο 112 για περιορισμό των μετακινήσεων

Στο έλεος της κακοκαιρίας Agneta βρίσκεται η Ρόδος τις τελευταίες ώρες, με τις βροχές και τις καταιγίδες να μετατρέπουν τους δρόμους σε ποτάμια.

Σύμφωνα με την rodiaki.gr, η βροχή έπεφτε επί 17 ώρες συνεχόμενα, με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες και οι δρόμοι να μετατραπούν σε χείμαρρους.

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Στις 10:52 ήχησε νέο μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων.

Πλημμύρες σε Αρχάγγελο και Αφάντου

Οι δρόμοι στον Αρχάγγελο μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν το οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε ανησυχία στην περιοχή, ενώ οι εικόνες αποτυπώνουν την έκταση των προβλημάτων που δημιούργησε η κακοκαιρία.