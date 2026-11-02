Ρόδος: Έβρεχε επί 17 συνεχόμενες ώρες – Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, νέο 112 για περιορισμό των μετακινήσεων
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία Agneta
Στο έλεος της κακοκαιρίας Agneta βρίσκεται η Ρόδος τις τελευταίες ώρες, με τις βροχές και τις καταιγίδες να μετατρέπουν τους δρόμους σε ποτάμια.
Σύμφωνα με την rodiaki.gr, η βροχή έπεφτε επί 17 ώρες συνεχόμενα, με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες και οι δρόμοι να μετατραπούν σε χείμαρρους.
Στις 10:52 ήχησε νέο μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων.
Πλημμύρες σε Αρχάγγελο και Αφάντου
Οι δρόμοι στον Αρχάγγελο μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν το οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων.
Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε ανησυχία στην περιοχή, ενώ οι εικόνες αποτυπώνουν την έκταση των προβλημάτων που δημιούργησε η κακοκαιρία.
Την ίδια ώρα, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, τα σχολεία στις περιοχές του Αρχαγγέλου και των Αφάντου στη Ρόδο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, με τους κατοίκους να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ειδικά σε σημεία όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων.
@tsampika.94 Σαν τα ποντίκια σε αυτό το νησί! Μόνο ντροπή! #rhodes #rhodesisland🇬🇷 #rain #fyp ♬ Redline Overture – Wanda Pillsbury
Μάλιστα, λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στον Αρχάγγελο Ρόδου παρατηρήθηκε αύξηση της στάθμης των υδάτων στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Γι’ αυτό το λόγο στις 03:00 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα απο το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε διασπορά πυροσβεστικά οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να παρέμβουν για παροχές βοηθείας εφόσον απαιτηθεί.
Επίσης, στο Βόλο αλλά και στη Σάμο και Κάλυμνο, λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων έχουν εκδηλωθεί πλημμυρικά φαινόμενα.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής
Σε εξέλιξη είναι τα καιρικά φαινόμενα στη Ρόδο.
Λόγω υπερχείλισης χειμάρρων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα, μηχανήματα έργου απομακρύνουν υλικά και διευκολύνουν την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων.
Γι αυτό το λόγο σήμερα 02 Νοεμβρίου 2026, στις 10:52 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για το νησί της Ρόδου, για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Υπενθυμίζεται ότι, επειδή στον Αρχάγγελο Ρόδου παρατηρήθηκε αύξηση της στάθμης των υδάτων με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα, σήμερα 02 Νοεμβρίου 2026, στις 03:00 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα απο το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων.
Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για διάσωση ατόμων.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Αυτή τη στιγμή η κατάσταση έχει ως εξής:
Απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων και πεζών, στην Επαρχιακή οδό Αρχαγγέλου – Μαλώνα και προς παραλία στην οδό Αρχαγγέλου – Στεγνών.
Επιπρόσθετα έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στις ιρλανδικές διαβάσεις που βρίσκονται στις παραλίες των οικισμών Αφάντου και Κολυμπίων.
- Αρκετά οχήματα έχουν παρασυρθεί στο ρέμα Μακρώνας και εντός του οδικού δικτύου.
- Έχουν καταπέσει πολλές κολώνες ηλεκτροφωτισμού
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις