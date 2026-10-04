Κακοκαιρία στην Ιεράπετρα: Επιχείρηση μεταφοράς 47 ατόμων από ξενοδοχεία και καταλύματα – Νέο 112

Επιχείρηση για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο από ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης κινητοποιεί την Πυροσβεστική στην Ιεράπετρα, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στην Κρήτη.

Στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται εκ νέου συσσώρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα, κυρίως στη Φέρμα και στο Κουτσουνάρι.

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Λόγω των συνθηκών, το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, με οδηγία για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας.

Βοήθεια για τη μεταφορά 47 ατόμων

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ζητήθηκε συνδρομή για τη μεταφορά 47 ανθρώπων από ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρι, λόγω της συσσώρευσης υδάτων.

Διευκρινίζεται ότι οι άνθρωποι δεν κινδυνεύουν και δεν έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα υγείας.

Για τις επιχειρήσεις μεταφοράς κινητοποιούνται:

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας.

Ομάδες ορμητικών νερών της 3ης και της 6ης ΕΜΑΚ .

. Δύο ομάδες της 3ης ΕΜΟΔΕ.

Νέο μήνυμα του 112 για τις μετακινήσεις

Η νέα προειδοποίηση αφορά τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, όπου η βροχή έχει προκαλέσει συγκέντρωση νερού και φερτών υλικών στους δρόμους.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και τις επίσημες ενημερώσεις για την εξέλιξη του καιρού.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο #Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN @pyrosvestiki @hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) October 4, 2026

Αναμένεται εξασθένηση των φαινομένων

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που επικαλείται η ενημέρωση της Πυροσβεστικής, τα φαινόμενα στην Κρήτη αναμένεται να εξασθενήσουν από σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπόλοιποι συναρμόδιοι φορείς.