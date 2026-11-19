Μια πρωτοφανής υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών αποκαλύφθηκε στον Κολωνό, με τους αστυνομικούς να διαπιστώνουν ότι πίσω από το τιμόνι ύποπτου αυτοκινήτου βρισκόταν ένα παιδί μόλις 12 ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης εντόπισαν ένα όχημα να κινείται στην περιοχή και αποφάσισαν να το ακινητοποιήσουν για έλεγχο.

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Ο 12χρονος βρισκόταν στη θέση του οδηγού

Όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν το αυτοκίνητο, διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι οδηγός ήταν ένας 12χρονος, ενώ μαζί του επέβαινε ένας 21χρονος.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 407 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και ένας τρίφτης.

Ο ανήλικος και ο 21χρονος συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού για τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας.

Οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής σε ποιον ανήκε το αυτοκίνητο, ποια ήταν η σχέση μεταξύ των δύο συλληφθέντων και ποιος ήταν ο τελικός προορισμός της ποσότητας κάνναβης.

Δικογραφία και στους γονείς του 12χρονου

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος και των δύο γονέων του 12χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αστυνομικές Αρχές.

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Σε άλλη υπόθεση που είχε αποκαλύψει το DEBATER, ανήλικος είχε συλληφθεί στο κέντρο της Αθήνας για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα είχε απασχολήσει τις Αρχές και η ένοπλη επίθεση στον Κολωνό, πίσω από την οποία εξετάστηκε ραντεβού σχετικό με ναρκωτικά.