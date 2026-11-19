Μια συγκλονιστική εικόνα για τα κενά του συστήματος παιδικής προστασίας περιγράφει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, καταγγέλλοντας ότι το Νοσοκομείο Πύργου έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε άτυπη προνοιακή δομή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Παιδιατρική Κλινική παραμένουν έξι παιδιά κατόπιν εισαγγελικών εντολών, καθώς δεν έχουν βρεθεί κατάλληλες δομές για τη φιλοξενία και την προστασία τους.

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Για τη φύλαξή τους, όπως αναφέρει, απασχολούνται συνολικά έξι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια του 24ώρου, την ώρα που το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καλείται να διαχειριστεί κοινωνικές υποθέσεις που ξεπερνούν τον νοσηλευτικό ρόλο ενός νοσοκομείου.

Η συγκλονιστική καταγγελία για τη 14χρονη

Ανάμεσα στα παιδιά βρίσκεται, σύμφωνα με την καταγγελία του Μιχάλη Γιαννάκου, ένα κορίτσι μόλις 14 ετών, το οποίο παραμένει στο νοσοκομείο εδώ και περίπου τρεις μήνες με εισαγγελική εντολή.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι η ανήλικη είναι έγκυος και χρήστρια ουσιών. Παράλληλα, μεταφέρει τη μαρτυρία της γυναίκας που τη μεγάλωσε, σύμφωνα με την οποία το κορίτσι φέρεται να αγοράστηκε από οικογένεια Ρομά όταν ήταν νεογέννητο.

Κατά την ίδια καταγγελία, η γυναίκα φρόντιζε το παιδί μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών, αλλά στη συνέχεια έπαψε να το θέλει, με αποτέλεσμα η ανήλικη να οδηγηθεί σε συνθήκες ακραίας παραμέλησης, στη χρήση ουσιών και στην παραβατικότητα.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρει ακόμη ότι η 14χρονη επιθυμεί να προχωρήσει σε διακοπή της κύησης, περιγράφοντας μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για το παιδί και το προσωπικό που έχει αναλάβει τη φροντίδα του.

Σημειώνεται ότι οι αναφορές για τις συνθήκες υπό τις οποίες μεγάλωσε η 14χρονη αποτελούν καταγγελίες του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ και δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί μέσω επίσημης εισαγγελικής ή αστυνομικής ανακοίνωσης.

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Στο ίδιο νοσοκομείο το βρέφος των 3.500 ευρώ

Στην Παιδιατρική Κλινική φιλοξενείται και το βρέφος που γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και φέρεται να παραδόθηκε λίγες ημέρες μετά τη γέννησή του σε άλλο ζευγάρι.

Όπως είχε αποκαλύψει το DEBATER, οι βιολογικοί γονείς φέρονται να έδωσαν το νεογέννητο έναντι 3.500 ευρώ και να χρησιμοποίησαν τα χρήματα για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

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Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ζητά να διερευνηθεί και η τύχη των υπόλοιπων παιδιών της συγκεκριμένης οικογένειας, ώστε να διαπιστωθεί εάν βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον.

Στην Παιδιατρική και 15χρονος χρήστης ουσιών

Στο Νοσοκομείο Πύργου παραμένει επίσης, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, ένας 15χρονος με παραβατική συμπεριφορά και προβλήματα χρήσης ουσιών, επίσης με εισαγγελική εντολή.

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«Πού είναι οι προνοιακές μονάδες; Οι εισαγγελείς βρίσκουν την εύκολη λύση των νοσοκομείων», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, υποστηρίζοντας ότι γιατροί και νοσηλευτές καλούνται να υποκαταστήσουν τις κοινωνικές δομές που θα έπρεπε να αναλαμβάνουν αυτά τα παιδιά.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στον Πύργο. Πρόσφατα η ΠΟΕΔΗΝ είχε καταγγείλει ότι 56 κακοποιημένα ή παραμελημένα παιδιά παρέμεναν με εισαγγελικές εντολές στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις σε κατάλληλες δομές.