Εντυπωσιακό ντεμπούτο πραγματοποίησε η Anthropic στον Nasdaq, με τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας που δημιούργησε το chatbot Claude να αγγίζει τα 2 τρισ. δολάρια από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.

Η μετοχή της Anthropic άνοιξε στα 111,50 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 34% σε σχέση με την τιμή των 83 δολαρίων που είχε οριστεί για την Αρχική Δημόσια Προσφορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία διαπραγματεύεται στον Nasdaq Global Select Market με το σύμβολο ANT.

Η μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Η Anthropic διέθεσε συνολικά 980 εκατ. μετοχές της Class A στην τιμή των 83 δολαρίων, αντλώντας περίπου 81 δισ. δολάρια.

Από αυτές:

956,35 εκατ. μετοχές διατέθηκαν από την ίδια την εταιρεία.

23,65 εκατ. μετοχές πωλήθηκαν από υφιστάμενους μετόχους.

Οι ανάδοχοι διαθέτουν δικαίωμα αγοράς έως και 147 εκατ. επιπλέον μετοχών για διάστημα 30 ημερών.

Η τιμή της IPO είχε ήδη οριστεί υψηλότερα από το αρχικό εύρος των 70 έως 78 δολαρίων, καθώς η ζήτηση από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές ήταν ιδιαίτερα ισχυρή.

Στην τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων, η αξία της Anthropic υπολογιζόταν περίπου στα 1,5 τρισ. δολάρια. Το άνοιγμα στα 111,50 δολάρια εκτόξευσε την κεφαλαιοποίησή της στα 2 τρισ. δολάρια.

Η πρώτη εταιρεία κορυφαίων μοντέλων AI στη Wall Street

Η εισαγωγή της Anthropic έχει ιδιαίτερη σημασία για τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς αποτελεί την πρώτη μεγάλη εταιρεία ανάπτυξης κορυφαίων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης που περνά το κατώφλι του χρηματιστηρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία είναι δημιουργός του Claude, ενός από τα ισχυρότερα ανταγωνιστικά μοντέλα του ChatGPT, και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι και η συνιδρύτρια και πρόεδρος Ντανιέλα Αμοντέι χτύπησαν το καμπανάκι έναρξης των συναλλαγών στο Nasdaq MarketSite της Times Square.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Anthropic έχει οργανωθεί ως εταιρεία κοινωφελούς σκοπού, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να συνδυάσει την ανάπτυξη προηγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης με την ασφάλεια και το μακροπρόθεσμο όφελος της ανθρωπότητας.

Ξεπέρασε ακόμη και την IPO της SpaceX

Το χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Anthropic ξεπέρασε εκείνο της SpaceX, η οποία είχε πραγματοποιήσει τη δική της πολυαναμενόμενη εισαγωγή τον Ιούνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το DEBATER είχε καταγράψει την προετοιμασία της SpaceX για την είσοδό της στο χρηματιστήριο και τον στόχο άντλησης 75 δισ. δολαρίων.

Η επιτυχία της Anthropic αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται μετά από μια περίοδο ισχυρών πιέσεων στις τεχνολογικές μετοχές. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, οι μετοχές των κολοσσών της Τεχνητής Νοημοσύνης είχαν καταγράψει μεγάλη πτώση στις διεθνείς αγορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μεγάλο στοίχημα και οι φόβοι για «φούσκα»

Το άλμα της μετοχής θεωρείται ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία απαιτεί εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για υποδομές, επεξεργαστική ισχύ και κέντρα δεδομένων.

Παράλληλα, όμως, εντείνεται η συζήτηση για το εάν οι αποτιμήσεις των εταιρειών AI έχουν απομακρυνθεί από τα πραγματικά οικονομικά τους μεγέθη και οδηγούνται σε συνθήκες χρηματιστηριακής «φούσκας».

Η Anthropic έχει βρεθεί και στο επίκεντρο της συζήτησης για την ασφάλεια των προηγμένων μοντέλων, μετά το «καμπανάκι» πρώην ερευνητή της εταιρείας για τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.