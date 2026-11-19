Σοβαρό πλήγμα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Γκουστάβο Πουέρτα αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες.

Ο 23χρονος Κολομβιανός μέσος υποβλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (19/11) σε ιατρικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου.

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Με βάση την αρχική εκτίμηση, ο Πουέρτα θα χρειαστεί περίπου έξι με οκτώ εβδομάδες για την αποκατάστασή του και δεν αναμένεται να επιστρέψει στις υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων» πριν από το πρώτο δεκαπενθήμερο του 2027.

Τραυματίστηκε με την εθνική Κολομβίας

Ο Πουέρτα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της εθνικής Κολομβίας με τη Χιλή. Ο διεθνής χαφ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με έντονους πόνους στο αριστερό γόνατο, προκαλώντας ανησυχία στους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

Ο τραυματισμός του είναι παρόμοιος με εκείνον που είχε υποστεί πριν από λίγες εβδομάδες ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο Κολομβιανός είχε αποκτηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν έφτασε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, και εξελίχθηκε γρήγορα σε βασικό γρανάζι της μεσαίας γραμμής.

Χάνει τουλάχιστον δέκα παιχνίδια

Η απουσία του Πουέρτα μεταφράζεται σε τουλάχιστον δέκα παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μεταξύ των αναμετρήσεων που θα χάσει βρίσκονται τα μεγάλα ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, καθώς και το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Μίλαν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

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Η αναμέτρηση με τους «ροσονέρι» είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:45, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Δείτε ολόκληρο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Ολυμπιακού.

Αποδεκατισμένη η μεσαία γραμμή

Ο τραυματισμός του Πουέρτα δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο αγωνιστικό πρόβλημα στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, καθώς ο Ολυμπιακός έχει ήδη χάσει λόγω τραυματισμών τον Τσικίνιο και τον Σαντιάγκο Έσε.

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Οι τρεις απουσίες περιορίζουν δραματικά τις διαθέσιμες επιλογές στον άξονα, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο με συνεχόμενα παιχνίδια σε Super League και Europa League.