Στο Στρασβούργο συνελήφθη ο 20χρονος από τη Γουινέα, ο οποίος θεωρείται από τις ελληνικές Αρχές βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα από την Μπουρκίνα Φάσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο νεαρός εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις γαλλικές Αρχές, βάζοντας τέλος στο ανθρωποκυνηγητό που είχε εξαπολυθεί για τον εντοπισμό του. Ο 20χρονος φέρεται να είχε εγκαταλείψει την Ελλάδα μετά το έγκλημα, περνώντας αρχικά στην Ιταλία και στη συνέχεια στη Γαλλία.

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Μετά τη σύλληψή του αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες, προκειμένου να εξεταστεί η παράδοσή του στην Ελλάδα και να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών ανακριτικών Αρχών.

Οι φωτογραφίες και η διαφυγή στη Γαλλία

Το DEBATER είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες του 20χρονου βασικού υπόπτου, ενώ οι έρευνες είχαν επεκταθεί στη Γαλλία, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε ακολουθήσει τη διαδρομή Ελλάδα–Ιταλία–Γαλλία.

Ο νεαρός δεν είχε δώσει μέχρι σήμερα τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο διαμέρισμα του Κολωνού, όπου εκτιμάται ότι δολοφονήθηκε η 24χρονη.

Τι φέρεται να συνέβη στο διαμέρισμα του Κολωνού

Η Αραμάτα φέρεται να επισκέφθηκε στις 29 Οκτωβρίου το διαμέρισμα όπου διέμενε ο 20χρονος. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί το 2024 σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζει η Αστυνομία, διατηρούσαν επαφή και ερωτική σχέση.

Στο διαμέρισμα φέρεται να προηγήθηκε ένταση μεταξύ τους. Ο 20χρονος εκτιμάται ότι προκάλεσε ασφυξία στην 24χρονη, πιθανότατα χρησιμοποιώντας μαξιλάρι ή άλλο αντικείμενο. Η ακριβής αιτία θανάτου, πάντως, αναμένεται να προσδιοριστεί από το σύνολο των ιατροδικαστικών εξετάσεων.

Μετά τον θάνατό της φέρεται να έντυσε πρόχειρα τη σορό, να την τύλιξε σε πλαστικές σακούλες και να την τοποθέτησε μέσα σε βαλίτσα. Στη συνέχεια φέρεται να εγκατέλειψε τη βαλίτσα κοντά σε κάδο απορριμμάτων, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης στον Άγιο Παντελεήμονα.

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Η κατάθεση που «έκαψε» τον 20χρονο

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξε η κατάθεση του συγκάτοικου του 20χρονου. Ο άνδρας φέρεται να υποστήριξε ότι ο νεαρός επέστρεψε στο διαμέρισμα μετά την εγκατάλειψη της βαλίτσας και του αποκάλυψε πως είχε σκοτώσει την Αραμάτα.

Οι αστυνομικοί συνέδεσαν την κατάθεση με το υλικό από κάμερες ασφαλείας και χαρτογράφησαν τη διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε ο ύποπτος. Το DEBATER είχε αποκαλύψει ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 20χρονου.

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Η βαλίτσα με τη σορό της 24χρονης εντοπίστηκε στις 8 Νοεμβρίου από περαστικό, ο οποίος αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε την Αστυνομία. Η ταυτοποίηση της Αραμάτα έγινε μέσω των δακτυλικών της αποτυπωμάτων.

Ο 20χρονος θεωρείται βασικός ύποπτος, ωστόσο δεν έχει ακόμη απολογηθεί και η ποινική του ευθύνη θα κριθεί από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.