Στο έλεος της κακοκαιρίας Αιτωλοακαρνανία και Ναυπακτία: Κατολισθήσεις, πλημμυρισμένα σπίτια και φουσκωμένα ποτάμια (βίντεο+φωτογραφίες)

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Αιτωλοακαρνανία και η Ναυπακτία με την σφοδρή βροχόπτωση να έχει προκαλέσει κατολισθήσεις, αποκλεισμούς δρόμων, επικίνδυνη άνοδο της στάθμης χειμάρρων και πλημμύρες σε σπίτια.

«Μεγάλες καταστροφές στον Δήμο Θέρμου από την κακοκαιρία. Επιχειρούμε παντού σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όλα θα αντιμετωπιστούν. Οι ζημιές σε οικίες, υποδομές και ζωικό κεφάλαιο θα αποκατασταθούν με τη βοήθεια της Πολιτείας» ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας.

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Στη Ναυπακτία κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι από το Κλεφταλώνο προς τη Συκιά λόγω φερτών υλικών στα ρέματα Φούντα και Σκαλούλα.

Παράλληλα έχει αυξηθεί η στάθμη στα ποτάμια, όπως ο Μόρνος, και έχουν κλείσει οι ιρλανδικές διαβάσεις σε Εύηνο, Καρελέικα, και Παλαιοχωράκι.

Στην περιοχή του χειμάρρου Τζάβαρη έχουν σημειωθεί μικρές μετακινήσεις φερτών υλικών και μικρές κατολισθήσεις καταγράφονται στην ορεινή Ναυπακτία, αλλά και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου, εξαιτίας της συνεχούς και έντονης βροχόπτωσης.

Με φερτά υλικά γέμισε και η παλαιά εθνική οδός στο Λαμπίρι της Αχαΐας. Πέτρες και χώματα έκλεισαν τμήμα του δρόμου και συνεργεία δούλευαν συνεχώς για να ασφαλιστεί ο δρόμος και να μην κινδυνεύσουν οι οδηγοί.

Στο Αίγιο, τις Καμάρες, τον Λόγγο, την Άκολη και τη Ζήρια, ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν λάσπες, κάδους και φερτά υλικά ενώ η μεταφορά τέτοιων υλικών έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε ελαιώνες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις εν μέσω της περιόδου συγκομιδής.