Καιρός την Τρίτη: Βροχές στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο – Στους 22°C ο υδράργυρος

Με τοπικές και πρόσκαιρες βροχές στα δυτικά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα κυλήσει ο καιρός την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr.

Τις πρώτες πρωινές ώρες βροχές αναμένονται και σε τμήματα της Θράκης, ενώ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, φτάνοντας τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο.

Το σκηνικό εμφανίζεται βελτιωμένο σε σχέση με τη Δευτέρα, όταν εκδηλώθηκαν βροχές και καταιγίδες στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα.

Πού αναμένονται βροχές

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά και κατά κανόνα πρόσκαιρα, χωρίς να επηρεάσουν το σύνολο της χώρας.

Βροχές αναμένονται:

Στα δυτικά ηπειρωτικά

Στα Επτάνησα

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Σε τμήματα της Θράκης τις πρώτες πρωινές ώρες

Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις.

Η πρόγνωση επιβεβαιώνει τη σταδιακή μεταβολή που είχε καταγραφεί για την Τρίτη, με άνοδο της θερμοκρασίας και περιορισμό των βροχών στα δυτικά και στο Ανατολικό Αιγαίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία ανά περιοχή

Περιοχή Ελάχιστη Μέγιστη Δυτική Μακεδονία 4°C 17°C Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 4°C 22°C Ήπειρος 6°C 19°C Θεσσαλία 6°C 21°C Υπόλοιπα ηπειρωτικά 7°C 22°C Κρήτη 6°C 22°C Επτάνησα 11°C 22°C Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 11°C 19°C Υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου 14°C 21°C

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στα ορεινά και στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο υδράργυρος θα υποχωρήσει έως τους 4 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλότερες τιμές, έως 22 βαθμούς, αναμένονται στη Μακεδονία, στη Θράκη, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στα Επτάνησα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνεμοι έως 5 μποφόρ

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από δυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ.

Τοπικά στο Νότιο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ωστόσο οι επιβάτες καλό είναι να ενημερώνονται από τα κατά τόπους λιμεναρχεία για τυχόν τροποποιήσεις δρομολογίων.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι κατά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα είναι πιθανό να είναι περιορισμένη, κυρίως σε περιοχές έξω από το κέντρο της πόλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Όλες οι νεότερες προγνώσεις και οι έκτακτες ενημερώσεις συγκεντρώνονται στη σελίδα του DEBATER για τον καιρό.