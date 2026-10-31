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ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (1/11) έως τουλάχιστον τη Δευτέρα (2/11), με έντονα φαινόμενα σε δυτική και βόρεια Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο. Τι προβλέπει το meteo για το Σάββατο.

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10), προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η επιδείνωση θα ξεκινήσει από τις πρώτες ώρες της Κυριακής 1 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, με τα ισχυρότερα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα.

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Παράλληλα, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν την Κυριακή (1/11)

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • Νησιά Ιονίου: Από τις πρώτες ώρες της Κυριακής έως το μεσημέρι.
  • Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική και νότια Πελοπόννησος: Από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.
  • Κεντρική και ανατολική Μακεδονία: Από το πρωί έως αργά τη νύχτα.
  • Νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου: Από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.
  • Δωδεκάνησα: Από τις απογευματινές ώρες.

Η ΕΜΥ εφιστά την προσοχή για την εκδήλωση έντονων φαινομένων, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι καταιγίδες αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Πού θα συνεχιστεί η κακοκαιρία τη Δευτέρα (2/11)

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επιμείνουν και τη Δευτέρα, επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο:

  • Νησιά Ιονίου: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα, από τις πρωινές ώρες.
  • Ήπειρος, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησος: Έντονα φαινόμενα από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.
  • Δωδεκάνησα: Κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις βραδινές ώρες.

Η πορτοκαλί προειδοποίηση υποδηλώνει δυνητικά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, για τα οποία απαιτείται αυξημένη προσοχή και παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων.

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Καιρός σήμερα Σάββατο (31/10): Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

Ήδη από το Σάββατο, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, ο καιρός παρουσιάζει αστάθεια σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Αναμένονται νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στις νησιωτικές και θαλάσσιες περιοχές.

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Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα είναι σχετικά αυξημένες, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή

ΠεριοχήΘερμοκρασία
Δυτική Μακεδονία2–12°C
Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη7–17°C
Θεσσαλία8–17°C
Ήπειρος7–19°C
Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος10–19°C
Νησιά Ιονίου11–19°C
Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο12–17°C
Κυκλάδες και Δωδεκάνησα13–18°C
Κρήτη16–20°C

Καιρός στην Αττική: Τοπικές βροχές και έως 19 βαθμούς

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

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Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβλητοί έως 3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

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Καιρός στη Θεσσαλονίκη: Πιθανές καταιγίδες

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης σποραδικών καταιγίδων.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, με ένταση έως 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

Στο Κεντρικό Αιγαίο θα επικρατήσουν αρχικά βορειοανατολικοί άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ, οι οποίοι από το απόγευμα θα γίνουν μεταβλητοί.

Στο Νότιο Αιγαίο αναμένονται μεταβλητοί άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα στραφούν από το πρωί σε νότιους, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τα επικαιροποιημένα δελτία της ΕΜΥ, καθώς η ένταση και η χρονική κατανομή των φαινομένων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.

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