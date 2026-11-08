Καιρός αύριο: Βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου – Πού αναμένονται καταιγίδες

Με βροχές, αυξημένες νεφώσεις και κατά τόπους ομίχλες ξεκινά η νέα εβδομάδα, καθώς ο καιρός τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται άστατος σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και σε περιοχές του Κεντρικού, Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ στα δυτικά υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για πρόσκαιρες καταιγίδες.

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Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ.

Καιρός Δευτέρα 9/11: Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Από την αρχή της ημέρας αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Βροχές θα εκδηλώνονται ήδη από τις πρώτες ώρες στα δυτικά και κατά τόπους στα βόρεια, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα.

Από τις πρωινές ώρες, βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης σε νησιά του Κεντρικού, Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Στα δυτικά τμήματα της χώρας είναι αυξημένη η πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων καταιγίδων, χωρίς ωστόσο η πρόγνωση να προσδιορίζει γενικευμένα έντονα φαινόμενα.

Σε ποιες περιοχές θα σχηματιστούν ομίχλες

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, καθώς η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

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Σύμφωνα με το meteo, ομίχλες ενδέχεται να σχηματιστούν κυρίως:

Στα κεντρικά ηπειρωτικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά.

Σε νησιωτικές περιοχές του Βόρειου Αιγαίου.

Σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα περιορισμένης ορατότητας θα είναι πιθανότερα νωρίς το πρωί και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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Θερμοκρασία: Έως 19 βαθμούς Κελσίου

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τοπικά τους 19 βαθμούς.

Αναλυτικά, οι θερμοκρασίες ανά περιοχή:

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Περιοχή Θερμοκρασία Δυτική Μακεδονία 2 έως 11-12°C Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 2 έως 12-13°C Ήπειρος 6 έως 15°C Θεσσαλία 5 έως 12-13°C Υπόλοιπα ηπειρωτικά 6 έως 16-19°C Επτάνησα 13 έως 17-18°C Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 7 έως 13-15°C Υπόλοιπο Αιγαίο και Κρήτη 9 έως 16-19°C

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ οι υψηλότερες αναμένονται σε περιοχές της νότιας ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

Άνεμοι έως 5 μποφόρ σε Αιγαίο και Ιόνιο

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ.

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Μετά το μεσημέρι αναμένεται να στραφούν σε νότιους, διατηρώντας περίπου τις ίδιες εντάσεις.

Στο Ιόνιο, αρχικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν ελαφρώς, στα 3 έως 4 μποφόρ.

Καιρός στην Αττική: Συννεφιά και πιθανές ασθενείς βροχές

Στην Αττική, τη Δευτέρα αναμένονται νεφώσεις, με αυξημένη πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές έως τις μεσημεριανές ώρες.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ δεν αποκλείεται ο σχηματισμός ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι, με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους, με παρόμοια ένταση.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 10 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη: Βροχές κατά περιόδους και βελτίωση το απόγευμα

Βροχερός αναμένεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, όπου θα σημειώνονται βροχές κατά περιόδους.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν βελτίωση από το απόγευμα.

Τις πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες αναμένεται περιορισμένη ορατότητα, με πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 12 βαθμούς Κελσίου.