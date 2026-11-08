Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός αύριο: Βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου – Πού αναμένονται καταιγίδες

Αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα δυτικά προβλέπει το meteo. Ομίχλες σε αρκετές περιοχές, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 5 μποφόρ.

Καιρός αύριο: Βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου – Πού αναμένονται καταιγίδες
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με βροχές, αυξημένες νεφώσεις και κατά τόπους ομίχλες ξεκινά η νέα εβδομάδα, καθώς ο καιρός τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται άστατος σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και σε περιοχές του Κεντρικού, Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ στα δυτικά υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για πρόσκαιρες καταιγίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ.

Καιρός Δευτέρα 9/11: Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Από την αρχή της ημέρας αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Βροχές θα εκδηλώνονται ήδη από τις πρώτες ώρες στα δυτικά και κατά τόπους στα βόρεια, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα.

Από τις πρωινές ώρες, βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης σε νησιά του Κεντρικού, Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Στα δυτικά τμήματα της χώρας είναι αυξημένη η πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων καταιγίδων, χωρίς ωστόσο η πρόγνωση να προσδιορίζει γενικευμένα έντονα φαινόμενα.

Σε ποιες περιοχές θα σχηματιστούν ομίχλες

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, καθώς η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το meteo, ομίχλες ενδέχεται να σχηματιστούν κυρίως:

  • Στα κεντρικά ηπειρωτικά.
  • Στα βόρεια ηπειρωτικά.
  • Σε νησιωτικές περιοχές του Βόρειου Αιγαίου.
  • Σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα περιορισμένης ορατότητας θα είναι πιθανότερα νωρίς το πρωί και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θερμοκρασία: Έως 19 βαθμούς Κελσίου

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τοπικά τους 19 βαθμούς.

Αναλυτικά, οι θερμοκρασίες ανά περιοχή:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΠεριοχήΘερμοκρασία
Δυτική Μακεδονία2 έως 11-12°C
Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη2 έως 12-13°C
Ήπειρος6 έως 15°C
Θεσσαλία5 έως 12-13°C
Υπόλοιπα ηπειρωτικά6 έως 16-19°C
Επτάνησα13 έως 17-18°C
Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο7 έως 13-15°C
Υπόλοιπο Αιγαίο και Κρήτη9 έως 16-19°C

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ οι υψηλότερες αναμένονται σε περιοχές της νότιας ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

Άνεμοι έως 5 μποφόρ σε Αιγαίο και Ιόνιο

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το μεσημέρι αναμένεται να στραφούν σε νότιους, διατηρώντας περίπου τις ίδιες εντάσεις.

Στο Ιόνιο, αρχικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν ελαφρώς, στα 3 έως 4 μποφόρ.

Καιρός στην Αττική: Συννεφιά και πιθανές ασθενείς βροχές

Στην Αττική, τη Δευτέρα αναμένονται νεφώσεις, με αυξημένη πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές έως τις μεσημεριανές ώρες.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ δεν αποκλείεται ο σχηματισμός ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι, με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους, με παρόμοια ένταση.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 10 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη: Βροχές κατά περιόδους και βελτίωση το απόγευμα

Βροχερός αναμένεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, όπου θα σημειώνονται βροχές κατά περιόδους.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν βελτίωση από το απόγευμα.

Τις πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες αναμένεται περιορισμένη ορατότητα, με πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ερρίκος Πετιλόν για το κύκλωμα των 203 εκατ. ευρώ: «Δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο – Αρνούμαι τις κατηγορίες»
ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν για το κύκλωμα των 203 εκατ. ευρώ: «Δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο – Αρνούμαι τις κατηγορίες»

Ο ηθοποιός και πρώην μοντέλο αρνείται την εμπλοκή του σε παράνομη δραστηριότητα και δίνει εξηγήσεις για τις οκτώ εταιρείες στις οποίες εμφανίζεται ως διαχειριστής ή εταίρος. Τι υποστήριξε στην ΑΑΔΕ και η παρέμβαση της βιογράφου του.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πιερρακάκης στις Βρυξέλλες: Στο τραπέζι του ECOFIN οι φόροι σε τσιγάρα, ηλεκτρονικά και θερμαινόμενο καπνό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στις Βρυξέλλες: Στο τραπέζι του ECOFIN οι φόροι σε τσιγάρα, ηλεκτρονικά και θερμαινόμενο καπνό

Ο πρόεδρος του Eurogroup θα συναντηθεί με τον Αντόνιο Κόστα, ενώ οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ θα εξετάσουν τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας παρουσία του Μαρκ Ρούτε, τις προοπτικές της οικονομίας και τις αλλαγές στη φορολόγηση των καπνικών προϊόντων.

Τραγωδία στην Αίγυπτο: Συγκρούστηκαν δύο επιβατικά τρένα – Τουλάχιστον 4 νεκροί και 88 τραυματίες
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Αίγυπτο: Συγκρούστηκαν δύο επιβατικά τρένα – Τουλάχιστον 4 νεκροί και 88 τραυματίες

Σφοδρή σύγκρουση δύο επιβατικών αμαξοστοιχιών περίπου 76 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου. Εκτροχιάστηκαν βαγόνια, ενώ ο πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι διέταξε άμεση έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1: Ανατροπή σε τέσσερα λεπτά με Γιόβιτς και Βάργκα – Νίκη με δέκα παίκτες
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1: Ανατροπή σε τέσσερα λεπτά με Γιόβιτς και Βάργκα – Νίκη με δέκα παίκτες

Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε με τον Κόμπναν στο 26', όμως η ΑΕΚ ανέτρεψε το σκορ με πέναλτι του Γιόβιτς και κεφαλιά του Βάργκα. Αποβλήθηκε ο Μαρίν στο 80', μεγάλη ευκαιρία των Βοιωτών στις καθυστερήσεις.

Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα 1-1: Γκολάρα του Μπολιβάρ και δύο δοκάρια στο φινάλε του «ντέρμπι του Μοριά»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα 1-1: Γκολάρα του Μπολιβάρ και δύο δοκάρια στο φινάλε του «ντέρμπι του Μοριά»

Ο Μακέντα έδωσε το προβάδισμα στους Αρκάδες στο ντεμπούτο του Γκονσάλο Φέιο, όμως ο Μπολιβάρ ισοφάρισε με εντυπωσιακό σουτ. Δύο δοκάρια στις καθυστερήσεις για την Καλαμάτα.