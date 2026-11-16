Οδυσσέας Δήμας: Ελεύθερος με δύο αυστηρούς όρους – Του απαγορεύτηκε η άρση βαρών

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Οδυσσέας Δήμας, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του για την υπόθεση των απαγορευμένων ουσιών και του φερόμενου ντόπινγκ σε αθλητές της άρσης βαρών.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να μην προφυλακιστεί ο 58χρονος πρώην προπονητής, επιβάλλοντάς του, ωστόσο, δύο περιοριστικούς όρους.

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Οι δύο περιοριστικοί όροι

Στον Οδυσσέα Δήμα επιβλήθηκαν:

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Απαγόρευση ενασχόλησης με το άθλημα της άρσης βαρών.

Η απολογία του διήρκεσε περίπου μία ώρα, ενώ κατά την παραμονή του στα δικαστήρια στο πλευρό του βρισκόταν ο αδελφός του και Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών, Πύρρος Δήμας.

Η απόφαση για την αποφυλάκισή του με όρους δεν σηματοδοτεί το τέλος της υπόθεσης, καθώς η δικαστική έρευνα συνεχίζεται και ο κατηγορούμενος θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις πράξεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ο 58χρονος αρνήθηκε ότι προμήθευε ή εμπορευόταν απαγορευμένες ουσίες με σκοπό την ενίσχυση των επιδόσεων αθλητών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο μέρος των σκευασμάτων που κατασχέθηκαν από την κατοικία του αφορούσε φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών της WADA.

Κατά τον ισχυρισμό του:

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Περίπου το 80% των κατασχεθέντων ήταν φάρμακα και συμπληρώματα που δεν βρίσκονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών, αν και δεν διέθεταν την απαιτούμενη έγκριση του ΕΟΦ.

Το υπόλοιπο 20% αφορούσε απαγορευμένες ουσίες, τις οποίες ισχυρίστηκε ότι είχε προμηθευτεί για προσωπική και θεραπευτική χρήση, λόγω μυοσκελετικών προβλημάτων.

Κανένα από τα σκευάσματα δεν προοριζόταν, σύμφωνα με την υπερασπιστική του θέση, για το ντοπάρισμα αθλητών.

Ο Οδυσσέας Δήμας κλήθηκε επίσης να δώσει εξηγήσεις για τις χειρόγραφες σημειώσεις στις οποίες εμφανίζονταν ονόματα, ουσίες και χρηματικά ποσά.

Η υπεράσπισή του φέρεται να υποστήριξε ότι τα ποσά αφορούσαν χρήματα χορηγίας από φίλο του αθλήματος, τα οποία είχαν διατεθεί για την αγορά νόμιμων συμπληρωμάτων διατροφής για αθλητές που είχε προπονήσει κατά το παρελθόν.

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Η συμπληρωματική δίωξη για τον ανήλικο γιο του

Πριν από την ολοκλήρωση της απολογίας του, σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών στον ανήλικο γιο του.

Η δίωξη αφορά κακουργηματική πράξη και συνδέεται με την υπόθεση του 2024, όταν ο ανήλικος αθλητής είχε βρεθεί θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, όταν ενημερώθηκε για τη συμπληρωματική κατηγορία ο Οδυσσέας Δήμας ξέσπασε σε κλάματα.

Ο ίδιος αρνείται ότι χορήγησε εν γνώσει του απαγορευμένη ουσία στον γιο του και υποστηρίζει ότι το σκεύασμα που του είχε δώσει ήταν συμπλήρωμα διατροφής.

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Τα 871 σκευάσματα και οι χειρόγραφες σημειώσεις

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση του ντόπινγκ.

Κατά τις έρευνες στην κατοικία του 58χρονου και σε αθλητικό σύλλογο στη Γλυφάδα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με τη δικογραφία:

871 δισκία και αμπούλες φαρμακευτικών σκευασμάτων και φερόμενων ουσιών ντόπινγκ.

17 δελτία νεαρών αθλητών.

Χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα ή αρχικά προσώπων.

Αναφορές σε συγκεκριμένες ουσίες και σκευάσματα.

Χρηματικά ποσά από 80 έως 700 ευρώ.

Το ποσό των 15.000 ευρώ.

Ένα κινητό τηλέφωνο.

Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά τα 871 σκευάσματα και τον φερόμενο τιμοκατάλογο των αναβολικών, καθώς και τις ιδιόχειρες σημειώσεις με τα ονόματα τριών αθλητών και την αναφορά στην οξανδρολόνη.

Σε βάρος του είχε αρχικά ασκηθεί ποινική δίωξη για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Ο Οδυσσέας Δήμας αρνείται τις κατηγορίες, ενώ για τον ίδιο ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.