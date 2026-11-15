Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός τη Δευτέρα: Βροχές και καταιγίδες από το πρωί – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από Επτάνησα, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία και από το απόγευμα θα επεκταθούν σε Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο – Συννεφιά στην Αττική, τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη.

Καιρός τη Δευτέρα: Βροχές και καταιγίδες από το πρωί – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα θα ξεκινήσει η νέα εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες στα δυτικά και στη συνέχεια θα επεκταθούν προς τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Παράλληλα, περιορίζεται σημαντικά η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Από τις πρωινές ώρες βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε:

  • Επτάνησα
  • Ήπειρο
  • Αιτωλοακαρνανία

Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

Στην Κρήτη υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές κατά τις πρωινές ώρες, χωρίς να αναμένονται φαινόμενα μεγάλης διάρκειας.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, αλλά και ανοίγματα του καιρού με ηλιοφάνεια.

Το νέο κύμα βροχών έρχεται μετά τις διαταραχές του καιρού, τους ενισχυμένους ανέμους και την αφρικανική σκόνη που επηρέασαν τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποχωρεί η αφρικανική σκόνη

Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι χαμηλές τη Δευτέρα, καθώς το φαινόμενο μεταφοράς σωματιδίων από τη Βόρεια Αφρική περιορίζεται.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά το προηγούμενο διάστημα, κατά το οποίο η άνοδος της θερμοκρασίας και η αφρικανική σκόνη άλλαξαν το σκηνικό του καιρού σε αρκετές περιοχές της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

ΠεριοχήΕλάχιστη – Μέγιστη θερμοκρασία
Δυτική Μακεδονία6 έως 17°C
Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη4 έως 16°C
Ήπειρος8 έως 20°C
Θεσσαλία7 έως 20°C
Κεντρικά ηπειρωτικά5 έως 21°C
Πελοπόννησος5 έως 20°C
Κρήτη6 έως 21°C
Επτάνησα10 έως 19°C
Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο5 έως 17°C
Υπόλοιπο Αιγαίο14 έως 20°C

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 21 βαθμούς στα κεντρικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι στα πελάγη

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ.

Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 3 με 4 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι το πρωί, οι οποίοι από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Καιρός στην Αττική: Συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη: Πού θα βρέξει

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται συννεφιά με τοπικές βροχές, αρχικά κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού.

Από τις βραδινές ώρες οι βροχές αναμένεται να επηρεάσουν και τις ανατολικές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας: Η Βουλή «ντύθηκε» στα μωβ – Στο 11,6% οι πρόωρες γεννήσεις στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας: Η Βουλή «ντύθηκε» στα μωβ – Στο 11,6% οι πρόωρες γεννήσεις στην Ελλάδα

Με κεντρικό σύνθημα «Μικρά μωρά, μεγάλες δυνατότητες», το ελληνικό Κοινοβούλιο έστειλε μήνυμα ευαισθητοποίησης και στήριξης προς τα πρόωρα νεογνά και τις οικογένειές τους.

Τραγωδία στην Αλόννησο: Έκανε όπισθεν με το φορτηγό και παρέσυρε θανάσιμα τη σύζυγό του
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλόννησο: Έκανε όπισθεν με το φορτηγό και παρέσυρε θανάσιμα τη σύζυγό του

Το ζευγάρι είχε μεταβεί σε περιοχή του νησιού για να κόψει ξύλα, όταν ο οδηγός φέρεται να μην αντιλήφθηκε την παρουσία της 50χρονης πίσω από το όχημα – Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

Ζεφύρι: Κακούργημα για μητέρα, τις δύο ανήλικες κόρες και τον 44χρονο πατέρα που αναζητείται με ένταλμα σύλληψης
ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Κακούργημα για μητέρα, τις δύο ανήλικες κόρες και τον 44χρονο πατέρα που αναζητείται με ένταλμα σύλληψης

Οι δύο ανήλικες, ηλικίας 13 και 16 ετών, αντιμετωπίζουν την ίδια κατηγορία με τη μητέρα τους για εμπρησμό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο πυροσβεστών – Και οι τρεις οδηγήθηκαν στον ανακριτή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Άρης – Ολυμπιακός 100-78: Ο «Αυτοκράτορας» διέλυσε τους ερυθρόλευκους – Αποβλήθηκε ο Μπαρτζώκας
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης – Ολυμπιακός 100-78: Ο «Αυτοκράτορας» διέλυσε τους ερυθρόλευκους – Αποβλήθηκε ο Μπαρτζώκας

Έκτη διαδοχική νίκη για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία έσπασε το αήττητο του Ολυμπιακού στη GBL – Μόργκαν και Ντιμιτρίεβιτς οδήγησαν την κιτρινόμαυρη επίθεση, μόνος του πάλευε ο Φουρνιέ.

Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας: Η Βουλή «ντύθηκε» στα μωβ – Στο 11,6% οι πρόωρες γεννήσεις στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας: Η Βουλή «ντύθηκε» στα μωβ – Στο 11,6% οι πρόωρες γεννήσεις στην Ελλάδα

Με κεντρικό σύνθημα «Μικρά μωρά, μεγάλες δυνατότητες», το ελληνικό Κοινοβούλιο έστειλε μήνυμα ευαισθητοποίησης και στήριξης προς τα πρόωρα νεογνά και τις οικογένειές τους.