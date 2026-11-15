Καιρός τη Δευτέρα: Βροχές και καταιγίδες από το πρωί – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Με βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα θα ξεκινήσει η νέα εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες στα δυτικά και στη συνέχεια θα επεκταθούν προς τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

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Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Παράλληλα, περιορίζεται σημαντικά η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Από τις πρωινές ώρες βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε:

Επτάνησα

Ήπειρο

Αιτωλοακαρνανία

Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

Στην Κρήτη υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές κατά τις πρωινές ώρες, χωρίς να αναμένονται φαινόμενα μεγάλης διάρκειας.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, αλλά και ανοίγματα του καιρού με ηλιοφάνεια.

Το νέο κύμα βροχών έρχεται μετά τις διαταραχές του καιρού, τους ενισχυμένους ανέμους και την αφρικανική σκόνη που επηρέασαν τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες.

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Υποχωρεί η αφρικανική σκόνη

Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι χαμηλές τη Δευτέρα, καθώς το φαινόμενο μεταφοράς σωματιδίων από τη Βόρεια Αφρική περιορίζεται.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά το προηγούμενο διάστημα, κατά το οποίο η άνοδος της θερμοκρασίας και η αφρικανική σκόνη άλλαξαν το σκηνικό του καιρού σε αρκετές περιοχές της χώρας.

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Η θερμοκρασία τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Περιοχή Ελάχιστη – Μέγιστη θερμοκρασία Δυτική Μακεδονία 6 έως 17°C Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 4 έως 16°C Ήπειρος 8 έως 20°C Θεσσαλία 7 έως 20°C Κεντρικά ηπειρωτικά 5 έως 21°C Πελοπόννησος 5 έως 20°C Κρήτη 6 έως 21°C Επτάνησα 10 έως 19°C Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 5 έως 17°C Υπόλοιπο Αιγαίο 14 έως 20°C

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 21 βαθμούς στα κεντρικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη.

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Οι άνεμοι στα πελάγη

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ.

Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 3 με 4 μποφόρ.

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Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι το πρωί, οι οποίοι από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Καιρός στην Αττική: Συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη: Πού θα βρέξει

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται συννεφιά με τοπικές βροχές, αρχικά κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού.

Από τις βραδινές ώρες οι βροχές αναμένεται να επηρεάσουν και τις ανατολικές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.