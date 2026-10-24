Καιρός Κυριακής (25/10): Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Πότε θα χτυπήσουν την Αττική

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, καθώς νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα βορειοδυτικά, θα επεκταθούν γρήγορα στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια θα κινηθούν προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αττική προβλέπονται βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή υποχώρηση.

Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Η επιδείνωση του καιρού θα αρχίσει από τις βορειοδυτικές περιοχές της χώρας, όπου αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα επεκταθούν γρήγορα στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επηρεάσουν τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Προς το βράδυ, βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η νέα μεταβολή του καιρού έρχεται μετά τη σχετική ανάπαυλα του Σαββάτου. Όπως είχε γράψει το DEBATER για το νέο κύμα κακοκαιρίας από την Κυριακή, οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν σε περιοχές της χώρας και τις επόμενες ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καιρός στην Αττική: Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα

Στην Αττική, η Κυριακή θα κυλήσει με αυξημένες νεφώσεις και βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με το meteo, από τις απογευματινές ώρες αναμένεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη: Τοπικές βροχές έως το απόγευμα

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες αναμένεται να εκδηλώνονται μέχρι τις απογευματινές ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη κατά τόπους.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί – νοτιοανατολικοί, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Θερμοκρασία: Μικρή πτώση – Πού θα φτάσει τους 24 βαθμούς

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo, η θερμοκρασία θα κυμανθεί: Περιοχή Θερμοκρασία Δυτική Μακεδονία 9–16°C Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 10–21°C Ήπειρος 11–19°C Θεσσαλία 13–21°C Στερεά Ελλάδα 12–22°C Πελοπόννησος 13–22°C Επτάνησα 15–22°C Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 15–21°C Υπόλοιπα νησιά Αιγαίου 16–22°C Δωδεκάνησα Έως 24°C Κρήτη 13–24°C

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς.

Άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη

Στα δυτικά τμήματα της χώρας οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές – βορειοδυτικές διευθύνσεις.

Στα ανατολικά θα επικρατήσουν μεταβλητοί άνεμοι, με εντάσεις γενικά από 3 έως 5 μποφόρ.

Τοπικά στα πελάγη οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί στις περιοχές όπου θα σημειωθούν βροχοπτώσεις και θα υπάρχει περιορισμένη ορατότητα εξαιτίας της ομίχλης.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες

Η επιδείνωση της Κυριακής ενδέχεται να αποτελέσει την αρχή μιας περιόδου αστάθειας που θα επηρεάσει τη χώρα και στις αρχές της νέας εβδομάδας.

Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του DEBATER για το βαρομετρικό χαμηλό που προσεγγίζει την Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η Κρήτη ενδέχεται να βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων τη Δευτέρα.

Η ακριβής ένταση και η γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων θα αποσαφηνιστούν από τις νεότερες προγνώσεις.