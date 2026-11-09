Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με βροχές, άνοδο της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες, με άνοδο της θερμοκρασίας, εκτεταμένες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα ανατολικά και αφρικανική σκόνη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της μετεωρολόγου του Ertnews, Όλγα Παπαβγούλη, οι χαμηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών αντικαθίστανται από 25άρια. Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, δεν θα λείπουν οι βροχές και οι νοτιάδες.

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Οι περισσότερες βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και στην πλευρά του Αιγαίου, όπου κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται και καταιγίδες. Σχετικά με την αφρικανική σκόνη, θα παρατηρηθεί ήπια μεταφορά προς το τέλος της εβδομάδας.

Το χαμηλό βαρομετρικό από την Ιταλία αναμένεται να επηρεάσει περισσότερες περιοχές στην χώρα μας, «χτυπώντας» από σήμερα τη δυτική Ελλάδα αλλά και τα ανατολικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, την Κέρκυρα, τους Παξούς, καθώς και στα δυτικά παράκτια της Ηπείρου. Στις περιοχές αυτές αναμένεται να καταγραφούν και αξιόλογα ύψη βροχής.

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ νότιοι ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη ξεκινά η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας ενώ οι βροχές θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται στα δυτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 23 με 24 βαθμούς στην νότια Πελοπόννησο.

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Στην Αττική, η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι ιδιαίτερα αισθητή, καθώς από τους περίπου 15 βαθμούς των προηγούμενων ημερών οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν κοντά στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τετάρτη οι βροχές θα ενταθούν σε περισσότερες περιοχές της χώρας αλλά και πάλι κυρίως στα δυτικά και τη βορειοδυτική Ελλάδα.

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Στο Ιόνιο αναμένονται καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία ενδέχεται να ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

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Από την Πέμπτη νέο χαμηλό βαρομετρικό από τη βόρεια Αφρική θα ενισχύσει τους νοτιάδες στη χώρα μας, ευνοώντας την μεταφορά της αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα τέλη της εβδομάδας.

Έτσι, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα είναι οι ενισχυμένοι νοτιάδες, η αυξημένη υγρασία και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ενώ δεν θα λείψουν και οι βροχές, περισσότερες κυρίως στα δυτικά και στην πλευρά του Αιγαίου.