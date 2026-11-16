Μητσοτάκης: Ανοιχτό «παράθυρο» για νέα μείωση ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου – «Εδώ είμαστε να τα δούμε όλα»

Ανοιχτό άφησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το ενδεχόμενο να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, πέραν της ήδη ψηφισμένης μετάταξής τους από τον συντελεστή 24% στο 13%.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok από τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ισμήνη Δροσοφορίδη, ιδρύτρια του οργανισμού «It’s just period», ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την υφιστάμενη παρέμβαση «πρώτο βήμα».

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Όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει δυνατότητα για ακόμη μεγαλύτερη μείωση του φόρου, απάντησε χαρακτηριστικά:

«Εδώ είμαστε να τα δούμε όλα».

Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2027

Η μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου έχει ήδη ψηφιστεί και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο συντελεστής μειώνεται κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, από το 24% στο 13%. Κατηγορία προϊόντων Σημερινός ΦΠΑ ΦΠΑ από 1/1/2027 Προϊόντα περιόδου 24% 13% Είδη ακράτειας ενηλίκων 24% 13% Βρεφικές πάνες 13% 13%

Η ρύθμιση καλύπτει προϊόντα γυναικείας υγιεινής, όπως σερβιέτες και ταμπόν, ενώ στον μειωμένο συντελεστή μεταφέρονται και τα είδη ακράτειας ενηλίκων.

Οι βρεφικές πάνες υπάγονται ήδη στον συντελεστή 13%.

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Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά την αρχική απόφαση του πρωθυπουργού για τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου και στα είδη ακράτειας.

Πόσο μπορεί να μειωθεί η τιμή στο ράφι

Εφόσον η μείωση του ΦΠΑ μετακυλιστεί αυτούσια στον καταναλωτή και παραμείνει σταθερή η καθαρή τιμή του προϊόντος, η τελική επιβάρυνση θα περιοριστεί αισθητά.

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Ενδεικτικά, ένα προϊόν με καθαρή αξία 10 ευρώ κοστίζει σήμερα 12,40 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Με τον νέο συντελεστή 13%, η τιμή του θα διαμορφωνόταν στα 11,30 ευρώ.

Η τελική μείωση σε αυτό το παράδειγμα θα ήταν 1,10 ευρώ ή περίπου 8,9% επί της σημερινής λιανικής τιμής.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επισημάνει ότι, επειδή τα συγκεκριμένα προϊόντα διατίθενται από σχετικά μικρό αριθμό εταιρειών, η Πολιτεία μπορεί να παρακολουθήσει ευκολότερα εάν η φορολογική ελάφρυνση περνά πράγματι στις τιμές των καταστημάτων.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη νέα απόφαση

Η δήλωση του πρωθυπουργού δεν αποτελεί εξαγγελία νέου συντελεστή ΦΠΑ, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστούν πρόσθετες επιλογές.

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Δεν έχει διευκρινιστεί εάν μία νέα παρέμβαση θα μπορούσε να αφορά μετάταξη στον υπερμειωμένο συντελεστή 6%, πλήρη κατάργηση του ΦΠΑ ή διαφορετικό, στοχευμένο μέτρο στήριξης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ανελαστικό κόστος, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη δημόσια υγεία και επιβαρύνει κάθε μήνα γυναίκες και κορίτσια.

Η μείωση στο 13% περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο με τις φοροελαφρύνσεις και τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το ζήτημα της «φτώχειας περιόδου»

Στη συνάντηση συζητήθηκε ιδιαίτερα το φαινόμενο της «φτώχειας περιόδου», δηλαδή η οικονομική αδυναμία αγοράς των απαραίτητων προϊόντων υγιεινής.

Η Ισμήνη Δροσοφορίδη χαρακτήρισε θετική αλλά ανεπαρκή τη μείωση του ΦΠΑ, ζητώντας να εξεταστούν πρόσθετες παρεμβάσεις για γυναίκες και κορίτσια που δεν μπορούν να καλύψουν το συγκεκριμένο κόστος.

Μεταξύ των προτάσεων που έχουν τεθεί στο τραπέζι βρίσκονται:

Η περαιτέρω μείωση ή κατάργηση του ΦΠΑ

Η δωρεάν διάθεση προϊόντων περιόδου σε σχολεία

Η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων σε περιοχές με χαμηλότερα εισοδήματα

Η στήριξη γυναικών που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες

Η ενημέρωση μαθητών και μαθητριών για την έμμηνο ρύση και τη δημόσια υγεία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναφερθεί σε έρευνα σύμφωνα με την οποία το 12% των κοριτσιών δηλώνει ότι χάνει ημέρες από το σχολείο ή χρησιμοποιεί αυτοσχέδια προϊόντα, επειδή δεν μπορεί να καλύψει το κόστος.

Δωρεάν προϊόντα περιόδου σε σχολεία

Παράλληλα με τη μείωση του ΦΠΑ, η κυβέρνηση εξετάζει πιλοτικά προγράμματα δωρεάν διάθεσης προϊόντων περιόδου σε σχολεία, με έμφαση σε περιοχές όπου καταγράφονται χαμηλότερα εισοδήματα.

Η λογική του συγκεκριμένου μέτρου είναι να υπάρξει στοχευμένη στήριξη στα κορίτσια που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς από μια οριζόντια μείωση του ΦΠΑ ωφελούνται όλοι οι καταναλωτές, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το κόστος των προϊόντων περιόδου είναι απολύτως αναπόφευκτο και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μία συνηθισμένη καταναλωτική δαπάνη.

Έλεγχος τιμών μέσω της πλατφόρμας PosoKanei

Η κυβέρνηση σκοπεύει να παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών, ώστε η μείωση του φόρου να μην απορροφηθεί από τις εταιρείες ή τις αλυσίδες λιανικής.

Οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα PosoKanei για να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Περισσότεροι από 175.000 πολίτες είχαν ήδη χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα σύγκρισης τιμών PosoKanei, η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση της τιμής χιλιάδων καταναλωτικών προϊόντων.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε, επίσης, τις εταιρείες να συμβάλουν στη μείωση του κόστους, περιορίζοντας την καθαρή τιμή πριν από την επιβολή του ΦΠΑ, ώστε το τελικό όφελος για τις καταναλώτριες να είναι μεγαλύτερο.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ευχαρίστησε την Κοινωνία των Πολιτών, αναγνωρίζοντας ότι η δράση και οι μελέτες του οργανισμού «It’s just period» συνέβαλαν στην αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής.