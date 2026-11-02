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Καιρός αύριο: Καταιγίδες, χαλάζι και άνεμοι έως 8 μποφόρ – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα προβλέπει το meteo για την Τρίτη (3/11). Πιθανότητα χαλαζόπτωσης στην Αττική, ισχυροί άνεμοι στο Ιόνιο και μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Καιρός αύριο: Καταιγίδες, χαλάζι και άνεμοι έως 8 μποφόρ – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
EUROKINISSI/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
DEBATER NEWSROOM

Με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους θα κυλήσει ο καιρός αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με μεγαλύτερη ένταση στη Δυτική Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη Θράκη και σε αρκετές νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου.

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Παράλληλα, δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις, ακόμη και στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στα πελάγη και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 20-21 βαθμούς Κελσίου στις θερμότερες περιοχές.

Πού θα σημειωθούν οι εντονότερες βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με το meteo, βροχές και καταιγίδες αναμένονται σχεδόν στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης προβλέπονται στις ακόλουθες περιοχές:

  • Δυτική Ελλάδα
  • Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία
  • Θράκη
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
  • Δωδεκάνησα
  • Κυκλάδες
  • Κατά τόπους ανατολικά ηπειρωτικά

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα θαλάσσια και παράκτια τμήματα, όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Αντίστοιχα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιαστούν τοπικά και στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.

Μέχρι το βράδυ της Τρίτης, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να περιοριστούν κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

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Την ίδια ώρα, αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα διατηρηθούν σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου και στην Κρήτη.

Καιρός στην Αττική: Καταιγίδες και πιθανή χαλαζόπτωση

Στην Αττική, η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες θα εκδηλώνονται κυρίως τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες.

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Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι παροδικά έντονα, ενώ δεν αποκλείεται να συνοδευτούν από χαλαζόπτωση.

Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις απογευματινές ώρες.

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Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ, ενώ στα θαλάσσια τμήματα ενδέχεται τοπικά να φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 14 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

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Καιρός στη Θεσσαλονίκη: Βροχές και έως 16 βαθμούς

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχοπτώσεις κατά διαστήματα, με τα φαινόμενα να υποχωρούν σταδιακά και τον καιρό να παρουσιάζει βελτίωση το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο

Ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν στα πελάγη, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να αναμένονται στο Ιόνιο.

Συγκεκριμένα:

  • Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο: Νοτιοανατολικοί άνεμοι 5-6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ.
  • Υπόλοιπο Αιγαίο: Νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-7 μποφόρ.
  • Ιόνιο: Νότιοι έως νοτιοδυτικοί άνεμοι 6-7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Μετά το μεσημέρι, οι άνεμοι στο Ιόνιο θα εξασθενήσουν σταδιακά και θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Πού θα πέσει στους 2 βαθμούς

Μικρή περαιτέρω πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία, με τις χαμηλότερες τιμές να καταγράφονται στη Δυτική Μακεδονία.

Αναλυτικά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

ΠεριοχήΘερμοκρασία
Δυτική Μακεδονία2–12°C
Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη4–18°C
Θεσσαλία5–16°C
Ήπειρος5–17°C
Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος6–20°C
Νησιά Ιονίου10–16°C
Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο10–16°C
Υπόλοιπο Αιγαίο και Κρήτη12–21°C

Η Τρίτη θα χαρακτηριστεί από εκτεταμένη αστάθεια, με τα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά σε αρκετές περιοχές από το απόγευμα, αλλά να επιμένουν έως το βράδυ κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και σε τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Πηγή: meteo.gr – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

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