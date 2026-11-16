Θεσσαλονίκη: Μνημείο από το 1985 και «επικινδύνως ετοιμόρροπη» από το 2019 η βίλα Νεχαμά, τμήμα της οποίας κατέρρευσε χθες

Στη Θεσσαλονίκη, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού έχουν απευθύνει επανειλημμένες έγγραφες προειδοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες της Βίλας Νεχαμά από το 2019 έως σήμερα, ζητώντας να προχωρήσουν σε εργασίες συντήρησης και προστασίας του διατηρητέου κτηρίου. Ωστόσο, οι εκκλήσεις παραμένουν χωρίς ανταπόκριση, ενώ τόσο ο δήμος όσο και το υπουργείο έχουν προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση της επικινδυνότητας του ακινήτου. Η υπόθεση, μάλιστα, έχει πλέον διαβιβαστεί στην Εισαγγελία.

Τα παραπάνω προκύπτουν από όσα δήλωσαν στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, Δημήτρης Ζυγομαλάς, και η αντιδήμαρχος Αστικής Ανάπτυξης και Πολεοδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δήμητρα Αγκαθίδου, με αφορμή την κατάρρευση τμήματος του εγκαταλελειμμένου κτηρίου το μεσημέρι της Κυριακής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τη Βίλα Νεχαμά, ένα από τα ελάχιστα ιστορικά κτίρια που έχουν απομείνει στην άλλοτε Λεωφόρο των Εξοχών, επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας, κοντά στη συμβολή της με την οδό 25ης Μαρτίου.

Όπως εξηγεί ο κ. Ζυγομαλάς, το κτήριο έχει χαρακτηριστεί μνημείο από το 1985 και, βάσει της νομοθεσίας, η ευθύνη για τη συντήρηση και τη διατήρησή του σε καλή κατάσταση ανήκει στους ιδιοκτήτες. Η υπηρεσία έχει αναπτύξει μακρά αλληλογραφία μαζί τους, ενώ από το 2019, που ξεκίνησε η πιο πρόσφατη φάση ενεργειών, έχουν αποσταλεί περίπου οκτώ έγγραφες ειδοποιήσεις, με υποδείξεις για τις υποχρεώσεις τους και τις αναγκαίες παρεμβάσεις. «Ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σε τίποτα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αναφέρει ότι μετά την κατάρρευση τμήματος της πλευρικής όψης του κτηρίου, το 2025, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, με τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής του υπουργείου, η οποία εξέτασε την κατάσταση και υπέδειξε τις εξειδικευμένες εργασίες αντιστήριξης και επισκευής που έπρεπε να πραγματοποιηθούν άμεσα. Το σχετικό πόρισμα εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων στην Αθήνα και ακολούθησε η έκδοση απόφασης από τις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου. «Έκτοτε πάλι υπήρξαν έγγραφες ειδοποιήσεις, υπενθυμίσεις επί συγκεκριμένων εργασιών που έπρεπε να γίνουν», αναφέρει, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει αποτέλεσμα.

Ο κ. Ζυγομαλάς διευκρινίζει ότι η Εισαγγελία είχε ενημερωθεί ήδη από την πρώτη κατάρρευση. «Οι υπηρεσίες σ’ αυτές τις περιπτώσεις καλούνται να ενημερώσουν αν έχουν γίνει τα προβλεπόμενα από πλευράς των ιδιοκτητών ή όχι. Ακόμα δεν είχαμε κάποια τέτοια κλήση», λέει και προσθέτει: «Αν ήταν κτήριο του Δημοσίου ή ιδιοκτησίας του υπουργείου, αυτομάτως θα ήταν ευθύνη της υπηρεσίας να φροντίσει για όσα θα έπρεπε. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση».

Από την πλευρά της, η κ. Αγκαθίδου αναφέρει ότι η αλληλογραφία του Δήμου με τους ιδιοκτήτες ξεκίνησε ήδη από το 2018, με αφορμή πτώσεις σοβάδων και άλλες φθορές, οι οποίες επιδεινώθηκαν με την πάροδο του χρόνου εξαιτίας της εγκατάλειψης και της έλλειψης συντήρησης.

Όπως περιγράφει, σε επόμενη φάση ελήφθησαν κάποια μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και οι σκαλωσιές που υπάρχουν σήμερα στο κτήριο. Ωστόσο, ύστερα από νέα αυτοψία, το κτήριο κρίθηκε από τριμελή επιτροπή «επικινδύνως ετοιμόρροπο». Τόσο ο Δήμος όσο και το υπουργείο Πολιτισμού υπέδειξαν τότε την ανάγκη «να γίνει μερική κατεδάφιση κάποιων τμημάτων τα οποία είναι επικίνδυνα, πρόσθετη στήριξη με βαρέως τύπου σκαλωσιά και περίφραξη με λαμαρίνες ώστε να αποτραπεί η πτώση υλικών προς κοινόχρηστους χώρους», αναφέρει η κ. Αγκαθίδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, είχε ζητηθεί λεπτομερής αποτύπωση του κτηρίου πριν από οποιαδήποτε επέμβαση, προκειμένου να είναι δυνατή η πιστή αποκατάστασή του. «Ο Δήμος, δυστυχώς, έχει αρμοδιότητες μέχρι ένα σημείο. Το έσχατο που μπορεί να κάνει είναι να στείλει την υπόθεση στον Εισαγγελέα», τονίζει η αντιδήμαρχος, επισημαίνοντας ότι η σχετική ενέργεια έγινε μέσα στο 2025.

Η ίδια εκφράζει παράλληλα την ανησυχία της για την κατάσταση και άλλων διατηρητέων κτηρίων της πόλης, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση. «Θα μπορούσε ίσως να υπάρξει μια ευρύτερη, διυπουργική πρωτοβουλία, με τη συμμετοχή των υπουργείων Πολιτισμού, Υποδομών και Περιβάλλοντος, αλλά και του Δήμου Θεσσαλονίκης και άλλων φορέων, για το πώς μπορούν να δοθούν επιπλέον κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία για την αποκατάσταση των ιδιωτικών διατηρητέων», καταλήγει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ