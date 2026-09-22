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Σφοδρή κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Πλημμύρισε η Σπηλιά – Κεραυνός χτύπησε πολυκατοικία

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και νερά εισέβαλαν σε καταστήματα – Φωτιά στην οροφή πολυκατοικίας μετά από πτώση κεραυνού.

Σφοδρή κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Πλημμύρισε η Σπηλιά – Κεραυνός χτύπησε πολυκατοικία
Η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα στην Κέρκυρα και προβλήματα σε δρόμους, καταστήματα και πτήσεις.
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Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την Κέρκυρα, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στους δρόμους και αναστάτωση στο αεροδρόμιο του νησιού, ενώ κεραυνός χτύπησε πολυκατοικία και προκάλεσε φωτιά στην οροφή της.

Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δρόμους σε ποτάμια, με την περιοχή της Σπηλιάς να πλημμυρίζει για ακόμη μία φορά.

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Πλημμύρισε ξανά η Σπηλιά

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στη Σπηλιά, όπου η μεγάλη ποσότητα νερού κάλυψε δρόμους και πεζοδρόμια.

Τα νερά εισέβαλαν και σε καταστήματα, με εργαζόμενους και επιχειρηματίες να προσπαθούν να περιορίσουν τις ζημιές και να προστατεύσουν τον εξοπλισμό και τα εμπορεύματά τους.

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή επαγγελματία της περιοχής, σύμφωνα με την οποία άνθρωποι μπήκαν βιαστικά μέσα στο κατάστημα αναζητώντας προστασία από τη δυνατή βροχή και τα ορμητικά νερά.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από το σημείο αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου και τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν.

Κεραυνός χτύπησε πολυκατοικία

Την ίδια ώρα, ένας κεραυνός φέρεται να χτύπησε πολυκατοικία στην Κέρκυρα, προκαλώντας φωτιά στην οροφή του κτιρίου.

Η πτώση του κεραυνού προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους ενοίκους, ενώ για το περιστατικό κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

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Οι πυροσβέστες επενέβησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Προβλήματα στις πτήσεις

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρέασαν και τη λειτουργία του αεροδρομίου της Κέρκυρας.

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Η καταιγίδα, η περιορισμένη ορατότητα και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκάλεσαν προβλήματα στην ομαλή εκτέλεση των πτήσεων, με επιβάτες να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες και το αεροδρόμιο για τυχόν αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

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Σε επιφυλακή οι αρμόδιες υπηρεσίες

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία έχει δημιουργήσει προβλήματα σε διαφορετικά σημεία του νησιού.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε δρόμους όπου έχει συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα νερού, καθώς και σε σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας.

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Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους.

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