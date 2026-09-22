Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες σήμερα σε 4 περιοχές – Πτώση της θερμοκρασίας και έως 7 μποφόρ

Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένους ανέμους κυλά ο καιρός σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, με τα εντονότερα φαινόμενα να επικεντρώνονται σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια.

Η μεταβολή του καιρού γίνεται αισθητή κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, όπου ο υδράργυρος υποχωρεί, ενώ τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν βαθμιαία από το απόγευμα.

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Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, προειδοποιώντας ότι οι ισχυρές καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Το σκηνικό αποτελεί νέα φθινοπωρινή μεταβολή μετά τις έντονες εναλλαγές που καταγράφονται τις τελευταίες εβδομάδες, για τις οποίες έχει γράψει αναλυτικά το DEBATER.

Πού θα είναι ισχυρές οι καταιγίδες

Σύμφωνα με την πρόγνωση, αυξημένη προσοχή απαιτείται σήμερα σε:

Μαγνησία , κυρίως στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές

, κυρίως στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές Σποράδες

Χαλκιδική

Εύβοια, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα

Στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Από το απόγευμα αναμένεται βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων.

Στην υπόλοιπη χώρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

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Πέφτει η θερμοκρασία

Αισθητή θα είναι παράλληλα η πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ο υδράργυρος θα φτάσει:

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στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου

στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 βαθμούς

τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 26 βαθμούς.

Έως 7 μποφόρ οι άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ.

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Στο Ιόνιο θα ενισχυθούν βαθμιαία και τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο αναμένεται εξασθένησή τους από το απόγευμα.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται επομένως από δύο διαφορετικές εικόνες: έντονα φαινόμενα στο βορειοδυτικό Αιγαίο και σε γειτονικές περιοχές και πιο τοπικές βροχές και καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, με παράλληλη υποχώρηση της θερμοκρασίας.

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Καλλιάνος: Οι 13 περιοχές που θέλουν προσοχή για ισχυρές καταιγίδες

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, οι βροχές δεν θα έχουν την ίδια ένταση σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε ορισμένες περιοχές θα είναι τοπικές και ασθενείς, ενώ αλλού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα.

Οι 13 περιοχές που ξεχωρίζει ο Καλλιάνος

Με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που επικαλείται ο μετεωρολόγος, περισσότερη προσοχή χρειάζεται σε:

Πιερία

Ημαθία

Χαλκιδική

Θεσσαλονίκη

Μαγνησία

Σποράδες

βόρεια Εύβοια

κεντρική Εύβοια

Φθιώτιδα

Φωκίδα

Βοιωτία

Αιτωλοακαρνανία

Ευρυτανία

Στις παραπάνω περιοχές ο Γιάννης Καλλιάνος εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν ισχυρότερα φαινόμενα και τοπικά να παρουσιαστούν προβλήματα από τις μεγάλες ποσότητες νερού.

Η πρόγνωση του μετεωρολόγου βρίσκεται στην ίδια γενική κατεύθυνση με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, χωρίς οι δύο προγνώσεις να είναι ταυτόσημες ως προς όλες τις περιοχές.

Τι θα γίνει στην Αττική

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόγνωση για την Αττική, όπου επίσης αναμένονται βροχές.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, κατά τη διάρκεια της Τρίτης θα σημειωθούν βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες στο λεκανοπέδιο.

Η Αττική, ωστόσο, δεν φαίνεται με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που θα δεχθούν τα εντονότερα φαινόμενα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνει ανεπηρέαστη, καθώς η αστάθεια θα περάσει και από την περιοχή, με την ακριβή ένταση και κατανομή των βροχοπτώσεων να εξαρτάται από την εξέλιξη του συστήματος.

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Η ΕΜΥ έχει ήδη εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού για τη μεταβολή που αναμένεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22/9) έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9).

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες πρόσκαιρα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται την Τρίτη:

στη Θεσσαλία και κυρίως τη Μαγνησία ,

, στις Σποράδες ,

, στη Χαλκιδική ,

, στην κεντρική και βόρεια Εύβοια.

Πέφτει και η θερμοκρασία

Η μεταβολή του καιρού δεν θα περιοριστεί στις βροχές.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, κυρίως στο Αιγαίο, ενώ αναμένεται και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα.

Τα φαινόμενα αναμένεται σταδιακά να περιοριστούν και να εξασθενήσουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών όπου προβλέπονται έντονα φαινόμενα.