Καιρός – Καλλιάνος: Οι 13 περιοχές που θέλουν προσοχή για ισχυρές καταιγίδες – Τι θα γίνει στην Αττική

Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, με τον Γιάννη Καλλιάνο να εφιστά την προσοχή για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, επισημαίνοντας ότι τοπικά δεν αποκλείονται ακόμη και πλημμυρικά φαινόμενα.

Η αλλαγή έρχεται μετά από αρκετό διάστημα ανομβρίας και υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών, ενώ σε ισχύ βρίσκεται και Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ.

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Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, οι βροχές δεν θα έχουν την ίδια ένταση σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε ορισμένες περιοχές θα είναι τοπικές και ασθενείς, ενώ αλλού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα.

Οι 13 περιοχές που ξεχωρίζει ο Καλλιάνος

Με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που επικαλείται ο μετεωρολόγος, περισσότερη προσοχή χρειάζεται σε:

Πιερία

Ημαθία

Χαλκιδική

Θεσσαλονίκη

Μαγνησία

Σποράδες

βόρεια Εύβοια

κεντρική Εύβοια

Φθιώτιδα

Φωκίδα

Βοιωτία

Αιτωλοακαρνανία

Ευρυτανία

Στις παραπάνω περιοχές ο Γιάννης Καλλιάνος εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν ισχυρότερα φαινόμενα και τοπικά να παρουσιαστούν προβλήματα από τις μεγάλες ποσότητες νερού.

Η πρόγνωση του μετεωρολόγου βρίσκεται στην ίδια γενική κατεύθυνση με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, χωρίς οι δύο προγνώσεις να είναι ταυτόσημες ως προς όλες τις περιοχές.

Τι θα γίνει στην Αττική

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόγνωση για την Αττική, όπου επίσης αναμένονται βροχές.

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Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, κατά τη διάρκεια της Τρίτης θα σημειωθούν βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες στο λεκανοπέδιο.

Η Αττική, ωστόσο, δεν φαίνεται με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που θα δεχθούν τα εντονότερα φαινόμενα.

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Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνει ανεπηρέαστη, καθώς η αστάθεια θα περάσει και από την περιοχή, με την ακριβή ένταση και κατανομή των βροχοπτώσεων να εξαρτάται από την εξέλιξη του συστήματος.

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Η ΕΜΥ έχει ήδη εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού για τη μεταβολή που αναμένεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22/9) έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9).

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Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες πρόσκαιρα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται την Τρίτη:

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στη Θεσσαλία και κυρίως τη Μαγνησία ,

, στις Σποράδες ,

, στη Χαλκιδική ,

, στην κεντρική και βόρεια Εύβοια.

Πέφτει και η θερμοκρασία

Η μεταβολή του καιρού δεν θα περιοριστεί στις βροχές.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, κυρίως στο Αιγαίο, ενώ αναμένεται και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα.

Τα φαινόμενα αναμένεται σταδιακά να περιοριστούν και να εξασθενήσουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών όπου προβλέπονται έντονα φαινόμενα.