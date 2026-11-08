Μετρό: Έκλεισε ο σταθμός «Ακρόπολη» λόγω ύποπτης βαλίτσας

Συναγερμός σήμανε στον σταθμό του Μετρό «Ακρόπολη», μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του DEBATER, ο σταθμός έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

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Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο.