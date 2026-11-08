Μετρό: Έκλεισε ο σταθμός «Ακρόπολη» λόγω ύποπτης βαλίτσας
Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο.
Συναγερμός σήμανε στον σταθμό του Μετρό «Ακρόπολη», μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας.
Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του DEBATER, ο σταθμός έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.
Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο.
πηγή στην Google
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