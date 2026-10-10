Καιρός: «Ανοιξιάτικο» Σάββατο πριν από την κακοκαιρία – Έρχονται καταιγίδες, κρύο και χιόνια στα ορεινά

Με δύο διαφορετικά πρόσωπα αναμένεται να εμφανιστεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς το σχετικά θερμό Σάββατο (10/10), με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου, θα δώσει σταδιακά τη θέση του σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες, με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας να αναμένονται από την Τρίτη (13/10).

Για σήμερα, η πρόγνωση του meteo.gr κάνει λόγο για αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

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Ωστόσο, σύμφωνα με τις νεότερες μετεωρολογικές εκτιμήσεις, από την Τρίτη αναμένεται μεταβολή του καιρού, με ισχυρότερες βροχές, καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα χιονοπτώσεων στα ορεινά.

Πού θα βρέξει σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το meteo.gr, το Σάββατο αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν.

Τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών, στην Εύβοια, στην Κρήτη και στο Ιόνιο.

Τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα είναι περισσότερα και εντονότερα κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Παράλληλα, σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη έως τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς θα πνέουν με ένταση έως 4 μποφόρ στα πελάγη.

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Αττική: Έως 26 βαθμούς και πιθανές καταιγίδες από το μεσημέρι

Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες.

Από το μεσημέρι αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια του νομού.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, με ένταση έως 3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

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Θεσσαλονίκη: Βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι

Ανάλογο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες.

Από τις μεσημεριανές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

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Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τρίτη αλλάζει το σκηνικό – Έρχονται κρύο και καταιγίδες

Η σημαντικότερη μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, καθώς οι προγνωστικές ενδείξεις συγκλίνουν σε μια πιο φθινοπωρινή περίοδο.

Διαδοχικές διαταραχές αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα, φέρνοντας βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Παράλληλα, η θερμοκρασία προβλέπεται να υποχωρήσει, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν οι πρώτες χιονοπτώσεις αυτού του κύματος κακοκαιρίας.

Η ακριβής ένταση, η γεωγραφική κατανομή και η χρονική εξέλιξη των φαινομένων θα αποσαφηνιστούν με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Αναλυτικά οι θερμοκρασίες σήμερα

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, οι θερμοκρασίες ανά περιοχή θα κυμανθούν ως εξής:

Δυτική Μακεδονία: 9 έως 24 βαθμοί Κελσίου.

9 έως 24 βαθμοί Κελσίου. Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: 10 έως 29 βαθμοί.

10 έως 29 βαθμοί. Θεσσαλία: 15 έως 28 βαθμοί.

15 έως 28 βαθμοί. Ήπειρος: 11 έως 25 βαθμοί.

11 έως 25 βαθμοί. Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος: 13 έως 27 βαθμοί.

13 έως 27 βαθμοί. Νησιά Ιονίου: 15 έως 24 βαθμοί.

15 έως 24 βαθμοί. Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο: 10 έως 28 βαθμοί.

10 έως 28 βαθμοί. Κυκλάδες: 11 έως 26 βαθμοί.

11 έως 26 βαθμοί. Δωδεκάνησα: 19 έως 25 βαθμοί.

19 έως 25 βαθμοί. Κρήτη: 12 έως 27 βαθμοί.

Οι άνεμοι στα πελάγη

Στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

Στο Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι άνεμοι ίδιας έντασης.