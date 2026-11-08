Πλήθος κόσμου στο σημερινό Open Day στη Σχολή Ικάρων

Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει τον προστάτη της Αρχάγγελο Μιχαήλ και διοργανώνει, σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Open Day για το κοινό στη Σχολή Ικάρων στο Τατόι. Η Σχολή άνοιξε τις πύλες της λίγο μετά τις 13:00 και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη δράση και ψυχαγωγία.

Ήδη, εκατοντάδες επισκέπτες κάθε ηλικίας προσέρχονται στην αεροπορική βάση Δεκέλειας για να ζήσουν μια ιδιαίτερη αεροπορική εμπειρία. Τα βλέμματα των επισκεπτών τραβούν αδιαμφισβήτητα οι εξομοιωτές πτήσεων μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 και τα ειδικά «γυαλιά» εικονικής πραγματικότητας (VR). Το πλούσιο μενού περιλαμβάνει εκθέσεις φωτογραφίας, αερομοντελισμού καθώς και Photo Booth για αναμνηστικές φωτογραφίες.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το escape room αεροπορικής θεματολογίας ενώ οι μικροί επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν το επίπεδό τους σε quiz αεροπορικών γνώσεων.

Στους εξωτερικούς χώρους της Σχολής, διοργανώνεται πλήθος αθλητικών δραστηριοτήτων με Ολυμπιονίκες αθλητές να διδάσκουν τα «μυστικά» τους σε παιδιά καθώς επιδείξεις μαχητικών αθλημάτων.

Επιπλέον, πραγματοποιείται προβολή κινηματογραφικής ταινίας αεροπορικής θεματολογίας στο αμφιθέατρο ενώ οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά ένα διόραμα ιστορικού αεροσκάφους.

Το απόγευμα διοργανώνεται συναυλία με τον γνωστό DJ Pablo Nuevo και τον ραδιοφωνικό παραγωγό Φάνη Λαμπρόπουλο ενώ προγραμματίζεται και ένα εντυπωσιακό Drone Show με μη επανδρωμένα αεροχήματα. Στους χώρους της Σχολής διατίθεται δωρεάν φαγητό και ποτά για τους επισκέπτες.