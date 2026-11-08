Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε με 187 χλμ./ώρα στην Αθηνών-Λαμίας
Για την υπόθεση συνελήφθη και η 42χρονη μητέρα του 15χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Στη σύλληψη ενός 15χρονου για επικίνδυνη οδήγηση, προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), στην Κηφισιά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ανήλικος εντοπίστηκε, στις 01:40, στο 23ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο ύψος της Κηφισιάς, να οδηγεί ΙΧ αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με ταχύτητα 187 χλμ./ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 90 χλμ./ώρα.
Για την υπόθεση συνελήφθη και η 42χρονη μητέρα του 15χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
πηγή στην Google
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