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ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε με 187 χλμ./ώρα στην Αθηνών-Λαμίας

Για την υπόθεση συνελήφθη και η 42χρονη μητέρα του 15χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε με 187 χλμ./ώρα στην Αθηνών-Λαμίας
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Στη σύλληψη ενός 15χρονου για επικίνδυνη οδήγηση, προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), στην Κηφισιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ανήλικος εντοπίστηκε, στις 01:40, στο 23ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο ύψος της Κηφισιάς, να οδηγεί ΙΧ αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με ταχύτητα 187 χλμ./ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 90 χλμ./ώρα.

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Για την υπόθεση συνελήφθη και η 42χρονη μητέρα του 15χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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ΕΛΛΑΔΑ

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