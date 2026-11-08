ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1: Ανατροπή σε τέσσερα λεπτά με Γιόβιτς και Βάργκα – Νίκη με δέκα παίκτες

Με μεγάλη ανατροπή και αρκετό άγχος στο φινάλε, η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 του Λεβαδειακού στην Allwyn Arena, για τη 10η αγωνιστική της Super League, διατηρώντας το απόλυτο των νικών στην έδρα της.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 26ο λεπτό, όταν ο Κόμπναν έδωσε το προβάδισμα στους Βοιωτούς, ωστόσο κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο.

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Ο Λούκα Γιόβιτς ισοφάρισε στο 51′ με πέναλτι, ενώ ο Βάργκα ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 55′ με δυνατή κεφαλιά.

Η Ένωση αναγκάστηκε να υπερασπιστεί το προβάδισμά της με δέκα ποδοσφαιριστές, μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα του Μαρίν στο 80′, ενώ ο Λεβαδειακός άγγιξε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις.

ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Δοκάρι οι φιλοξενούμενοι, ακυρωθέν γκολ για την Ένωση

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Λεβαδειακό να δείχνει από νωρίς τις επιθετικές του διαθέσεις.

Μόλις στο 4ο λεπτό, ο Ποπέσκου εκτέλεσε απευθείας κόρνερ, με την μπάλα να χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μπρινιόλι και να απομακρύνεται.

Η ΑΕΚ απάντησε ανεβάζοντας την πίεσή της και δημιουργώντας διαδοχικές ευκαιρίες.

Στο 9′ ο Κοϊτά επιχείρησε σουτ που πέρασε πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 11′ ο Βάργκα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, απόφαση που επιβεβαιώθηκε από το VAR.

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Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να απειλούν, με τον Βάργκα να αστοχεί στο 19′ και τον Γιόβιτς να μην καταφέρνει να εκτελέσει σωστά στο 22′.

Ο Κόμπναν «πάγωσε» τη Νέα Φιλαδέλφεια στο 26′

Παρά την πίεση της ΑΕΚ, ο Λεβαδειακός ήταν εκείνος που κατάφερε να ανοίξει το σκορ.

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Στο 26ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι κυκλοφόρησαν όμορφα την μπάλα, με τον Παντέα να τη μεταβιβάζει στον Κόμπναν μέσα στην περιοχή.

Ο επιθετικός του Λεβαδειακού έκανε το κοντρόλ, γύρισε το σώμα του και με αριστερό σουτ νίκησε τον Μπρινιόλι, γράφοντας το 0-1.

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Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει πριν από την ανάπαυλα, αλλά δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Στο 34′ ο Ελιάσι απέκρουσε το σουτ του Κοϊτά, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Γιόβιτς πήρε κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Μαρίν, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι.

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Έτσι, ο Λεβαδειακός πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα ενός τέρματος.

Γιόβιτς και Βάργκα έφεραν την ανατροπή μέσα σε τέσσερα λεπτά

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την ΑΕΚ να κερδίζει πέναλτι, ύστερα από χέρι του πεσμένου Σουτ μέσα στην περιοχή.

Ο διαιτητής Δημήτρης Μόσχου, έπειτα από ειδοποίηση του VAR, εξέτασε τη φάση στο μόνιτορ και υπέδειξε την παράβαση.

Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση στο 51′ και ευστόχησε, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Το γκολ έδωσε ώθηση στους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα.

Στο 55ο λεπτό, ο Γκατσίνοβιτς πραγματοποίησε σέντρα ακριβείας και ο Βάργκα, με δυνατή κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Η ΑΕΚ είχε πλέον ανατρέψει το σκορ, έχοντας μετατρέψει το 0-1 του πρώτου ημιχρόνου σε 2-1 μέσα σε τέσσερα λεπτά.

Απευθείας κόκκινη στον Μαρίν – Με δέκα παίκτες η ΑΕΚ από το 80′

Μετά το δεύτερο γκολ, η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει και να αναζητά ένα τρίτο τέρμα που θα της έδινε μεγαλύτερη ασφάλεια.

Στο 62′ ο Μαρίν επιχείρησε σουτ που πέρασε λίγο έξω από την εστία του Ελιάσι.

Ωστόσο, στο 80ο λεπτό, οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν.

Ο Μαρίν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Κωστή, έπειτα από εξέταση της φάσης με τη συνδρομή του VAR.

Η ΑΕΚ έμεινε με δέκα παίκτες και αναγκάστηκε να διαχειριστεί το τελευταίο δεκάλεπτο, μαζί με τις καθυστερήσεις, έχοντας αριθμητικό μειονέκτημα.

Θρίλερ στο φινάλε – Ο Ποπέσκου έχασε την ευκαιρία για το 2-2

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η ΑΕΚ είχε μια ακόμη σημαντική ευκαιρία στο 89ο λεπτό.

Ο Βιτάλις επιχείρησε δυνατό σουτ, αλλά ο Ελιάσι πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση, παραχωρώντας κόρνερ.

Ο Λεβαδειακός δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και στο 90’+5′ έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση.

Ο Ποπέσκου εξαπέλυσε δυνατό σουτ, με την μπάλα να περνά ελάχιστα έξω από την εστία του Μπρινιόλι.

Η τελευταία αυτή ευκαιρία ήταν και η σημαντικότερη απειλή των Βοιωτών στις καθυστερήσεις, με την ΑΕΚ να κρατά τελικά το 2-1 μέχρι τη λήξη.

Τα γκολ και οι σημαντικότερες φάσεις

Λεπτό Φάση 4′ Δοκάρι του Λεβαδειακού από απευθείας κόρνερ του Ποπέσκου 11′ Ακυρώνεται γκολ του Βάργκα για οφσάιντ 26′ 0-1: Ο Κόμπναν ανοίγει το σκορ για τον Λεβαδειακό 34′ Ο Ελιάσι αποκρούει το σουτ του Κοϊτά 36′ Κεφαλιά του Γιόβιτς περνά λίγο άουτ 51′ 1-1: Ο Γιόβιτς ισοφαρίζει με πέναλτι 55′ 2-1: Ο Βάργκα ολοκληρώνει την ανατροπή με κεφαλιά 62′ Σουτ του Μαρίν περνά λίγο άουτ 80′ Απευθείας κόκκινη κάρτα στον Μαρίν 89′ Εντυπωσιακή επέμβαση Ελιάσι σε σουτ του Βιτάλις 90’+5′ Μεγάλη ευκαιρία του Ποπέσκου για το 2-2

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Χριστακόπουλος (46′ Γκατσίνοβιτς), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κοϊτά (90’+6′ Κουτέσα), Μάγερ (90’+6′ Καϊρίνεν), Μαρίν, Μάνταλος (61′ Βιτάλις), Γιόβιτς (82′ Αριάγκα), Βάργκα.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Παντέα, Κορνέζος, Λιάγκας, Μανθάτης, Πάντσο (86′ Ούρζι), Κωστή (86′ Γκούμας), Σουτ (58′ Συμελίδης), Νίκας (77′ Μπάουζα), Ποπέσκου, Κόμπναν (77′ Εμμανουηλίδης).

Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου).

Κίτρινες κάρτες: Γκατσίνοβιτς (72′), Βάργκα (77′), Κοϊτά (90’+5′).

Αποβολές: Μαρίν (80′, απευθείας κόκκινη).