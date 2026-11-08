Τραγωδία στην Αίγυπτο: Συγκρούστηκαν δύο επιβατικά τρένα – Τουλάχιστον 4 νεκροί και 88 τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 88 τραυματίστηκαν σε σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στην Αίγυπτο, όταν δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν σε περιοχή περίπου 76 χιλιομέτρων νότια της πρωτεύουσας, του Καΐρου.

Τον απολογισμό των θυμάτων ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου, ενώ οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της σύγκρουσης και την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

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Σύμφωνα με την κρατική αρχή σιδηροδρόμων, το δυστύχημα προκλήθηκε όταν μία επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με το πίσω μέρος άλλου τρένου, με αποτέλεσμα αρκετά βαγόνια να εκτροχιαστούν.

Four train carriages have overturned in a major derailment, with up to 150 injuries reported and more than 50 ambulances dispatched to the scene in Giza, Egypt. https://t.co/PMGZobDwl7— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 8, 2026

Αίγυπτος: Πώς συγκρούστηκαν τα δύο επιβατικά τρένα

Όπως ανακοίνωσε η αιγυπτιακή σιδηροδρομική αρχή, το ένα τρένο πραγματοποιούσε δρομολόγιο από τη Γκίζα προς το Φαγιούμ, ενώ το δεύτερο ταξίδευε από το Κάιρο προς το Ασουάν.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η πρώτη αμαξοστοιχία προσέκρουσε στο πίσω μέρος της δεύτερης.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό αρκετών βαγονιών, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 88.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο αμαξοστοιχίες βρέθηκαν στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή.

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Εντολή Σίσι για άμεση έρευνα και απόδοση ευθυνών

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, παρενέβη μετά τη φονική σύγκρουση, δίνοντας εντολή να διεξαχθεί ταχεία έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με ξεχωριστή επίσημη ανακοίνωση, ο Αιγύπτιος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι όποιος διαπιστωθεί πως παραμέλησε τα καθήκοντά του θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις ευθύνες του.

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Η έρευνα αναμένεται να εξετάσει τις συνθήκες της σύγκρουσης και τυχόν παραλείψεις που ενδέχεται να συνέβαλαν στο δυστύχημα.

Four train carriages derailed in the city of El-Ayyat in northern Egypt. At least 140 people were injured. https://t.co/G8tR8glDes ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 8, 2026

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης στο σημείο – Άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία

Στο σημείο της σύγκρουσης επιχειρούν συνεργεία έκτακτης ανάγκης, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών του δυστυχήματος και την αποκατάσταση της λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής.

Η κρατική σιδηροδρομική αρχή επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές εργασίες, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει πότε θα ολοκληρωθούν.

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Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση μετά τον τραυματισμό δεκάδων επιβατών.

Ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε τέσσερις νεκρούς και 88 τραυματίες, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την εξέλιξη των ερευνών.