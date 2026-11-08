Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Αίγυπτο: Συγκρούστηκαν δύο επιβατικά τρένα – Τουλάχιστον 4 νεκροί και 88 τραυματίες

Σφοδρή σύγκρουση δύο επιβατικών αμαξοστοιχιών περίπου 76 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου. Εκτροχιάστηκαν βαγόνια, ενώ ο πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι διέταξε άμεση έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Τραγωδία στην Αίγυπτο: Συγκρούστηκαν δύο επιβατικά τρένα – Τουλάχιστον 4 νεκροί και 88 τραυματίες
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 88 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων στην Αίγυπτο.
DEBATER NEWSROOM

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 88 τραυματίστηκαν σε σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στην Αίγυπτο, όταν δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν σε περιοχή περίπου 76 χιλιομέτρων νότια της πρωτεύουσας, του Καΐρου.

Τον απολογισμό των θυμάτων ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου, ενώ οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της σύγκρουσης και την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την κρατική αρχή σιδηροδρόμων, το δυστύχημα προκλήθηκε όταν μία επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με το πίσω μέρος άλλου τρένου, με αποτέλεσμα αρκετά βαγόνια να εκτροχιαστούν.

Αίγυπτος: Πώς συγκρούστηκαν τα δύο επιβατικά τρένα

Όπως ανακοίνωσε η αιγυπτιακή σιδηροδρομική αρχή, το ένα τρένο πραγματοποιούσε δρομολόγιο από τη Γκίζα προς το Φαγιούμ, ενώ το δεύτερο ταξίδευε από το Κάιρο προς το Ασουάν.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η πρώτη αμαξοστοιχία προσέκρουσε στο πίσω μέρος της δεύτερης.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό αρκετών βαγονιών, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 88.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο αμαξοστοιχίες βρέθηκαν στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εντολή Σίσι για άμεση έρευνα και απόδοση ευθυνών

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, παρενέβη μετά τη φονική σύγκρουση, δίνοντας εντολή να διεξαχθεί ταχεία έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με ξεχωριστή επίσημη ανακοίνωση, ο Αιγύπτιος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι όποιος διαπιστωθεί πως παραμέλησε τα καθήκοντά του θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις ευθύνες του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα αναμένεται να εξετάσει τις συνθήκες της σύγκρουσης και τυχόν παραλείψεις που ενδέχεται να συνέβαλαν στο δυστύχημα.

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης στο σημείο – Άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία

Στο σημείο της σύγκρουσης επιχειρούν συνεργεία έκτακτης ανάγκης, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών του δυστυχήματος και την αποκατάσταση της λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής.

Η κρατική σιδηροδρομική αρχή επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές εργασίες, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει πότε θα ολοκληρωθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση μετά τον τραυματισμό δεκάδων επιβατών.

Ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε τέσσερις νεκρούς και 88 τραυματίες, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την εξέλιξη των ερευνών.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ ανοίγει την πόρτα στο Λικούντ του Νετανιάχου για κυβέρνηση συνεργασίας
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ ανοίγει την πόρτα στο Λικούντ του Νετανιάχου για κυβέρνηση συνεργασίας

Ο επικεφαλής του κύριου μπλοκ της αντιπολίτευσης δηλώνει ανοιχτός στη στήριξη μιας κυβέρνησης υπό την ηγεσία του από το Λικούντ και τον Θρησκευτικό Σιωνισμό. Αναμένεται εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ.

Μακελειό στην Πολωνία: Νεκροί από σφαίρες οι γονείς και η αδελφή του δράστη – Έξι νεκροί στην Κρακοβία
ΔΙΕΘΝΗ

Μακελειό στην Πολωνία: Νεκροί από σφαίρες οι γονείς και η αδελφή του δράστη – Έξι νεκροί στην Κρακοβία

Στους 15 οι τραυματίες που νοσηλεύονται μετά την αιματηρή επίθεση. Σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός δράστης, ενώ στο σπίτι της οικογένειάς του εντοπίστηκαν τρεις σοροί και επτά πυροβόλα όπλα.

Σαουδική Αραβία: Πυραυλική επίθεση στο οικονομικό κέντρο του Ριάντ – Ζημιές σε ουρανοξύστη της Aramco
ΔΙΕΘΝΗ

Σαουδική Αραβία: Πυραυλική επίθεση στο οικονομικό κέντρο του Ριάντ – Ζημιές σε ουρανοξύστη της Aramco

Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους και κατέστρεψε δύο πυραύλους κρουζ. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ζημιές στο κτίριο της Aramco, στην καρδιά της οικονομικής συνοικίας KAFD.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πιερρακάκης στις Βρυξέλλες: Στο τραπέζι του ECOFIN οι φόροι σε τσιγάρα, ηλεκτρονικά και θερμαινόμενο καπνό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στις Βρυξέλλες: Στο τραπέζι του ECOFIN οι φόροι σε τσιγάρα, ηλεκτρονικά και θερμαινόμενο καπνό

Ο πρόεδρος του Eurogroup θα συναντηθεί με τον Αντόνιο Κόστα, ενώ οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ θα εξετάσουν τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας παρουσία του Μαρκ Ρούτε, τις προοπτικές της οικονομίας και τις αλλαγές στη φορολόγηση των καπνικών προϊόντων.

Καιρός αύριο: Βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου – Πού αναμένονται καταιγίδες
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός αύριο: Βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου – Πού αναμένονται καταιγίδες

Αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα δυτικά προβλέπει το meteo. Ομίχλες σε αρκετές περιοχές, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 5 μποφόρ.

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1: Ανατροπή σε τέσσερα λεπτά με Γιόβιτς και Βάργκα – Νίκη με δέκα παίκτες
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1: Ανατροπή σε τέσσερα λεπτά με Γιόβιτς και Βάργκα – Νίκη με δέκα παίκτες

Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε με τον Κόμπναν στο 26', όμως η ΑΕΚ ανέτρεψε το σκορ με πέναλτι του Γιόβιτς και κεφαλιά του Βάργκα. Αποβλήθηκε ο Μαρίν στο 80', μεγάλη ευκαιρία των Βοιωτών στις καθυστερήσεις.

Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα 1-1: Γκολάρα του Μπολιβάρ και δύο δοκάρια στο φινάλε του «ντέρμπι του Μοριά»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα 1-1: Γκολάρα του Μπολιβάρ και δύο δοκάρια στο φινάλε του «ντέρμπι του Μοριά»

Ο Μακέντα έδωσε το προβάδισμα στους Αρκάδες στο ντεμπούτο του Γκονσάλο Φέιο, όμως ο Μπολιβάρ ισοφάρισε με εντυπωσιακό σουτ. Δύο δοκάρια στις καθυστερήσεις για την Καλαμάτα.