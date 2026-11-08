Πιερρακάκης στις Βρυξέλλες: Στο τραπέζι του ECOFIN οι φόροι σε τσιγάρα, ηλεκτρονικά και θερμαινόμενο καπνό

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, για τις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, με τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας, τον πληθωρισμό και τη φορολόγηση των καπνικών προϊόντων να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα παρουσιάζει η συζήτηση στο ECOFIN σχετικά με την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου φορολόγησης των τσιγάρων και άλλων καπνικών προϊόντων, καθώς η προτεινόμενη μεταρρύθμιση περιλαμβάνει αλλαγές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και την ένταξη νέων κατηγοριών προϊόντων στο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο.

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Παράλληλα, στο Eurogroup οι υπουργοί Οικονομικών θα εξετάσουν τις δημοσιονομικές προοπτικές της ευρωζώνης, τις εξελίξεις γύρω από το ψηφιακό ευρώ και την κατάσταση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

ECOFIN: Στο τραπέζι οι αλλαγές στους φόρους των καπνικών προϊόντων

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα της συνεδρίασης του ECOFIN αφορά την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για τη φορολόγηση των καπνικών προϊόντων.

Οι υπουργοί Οικονομικών θα επιδιώξουν συμφωνία για μια μεταρρύθμιση που προβλέπει αλλαγές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και διεύρυνση του ισχύοντος φορολογικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν:

Την αναθεώρηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα.

Την ένταξη των ηλεκτρονικών τσιγάρων στο ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο.

Τη φορολογική αντιμετώπιση των προϊόντων θερμαινόμενου καπνού.

Την ενίσχυση των μέτρων για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου.

Πρόκειται για ζήτημα με άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς οι ενδεχόμενες αλλαγές στους ευρωπαϊκούς κανόνες θα επηρεάσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται η φορολόγηση αυτών των προϊόντων στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση δεν σημαίνει πως έχουν ήδη αποφασιστεί αυξήσεις στις τιμές των τσιγάρων. Το ζητούμενο στη συνεδρίαση είναι η επίτευξη συμφωνίας για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου.

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Eurogroup: Η χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας παρουσία του Μαρκ Ρούτε

Σημαντικό μέρος των εργασιών του Eurogroup θα αφιερωθεί στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Η συγκεκριμένη συζήτηση θα πραγματοποιηθεί σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

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Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι δυνατότητες αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των δημόσιων πόρων και η ενίσχυση των κοινών προμηθειών αμυντικού εξοπλισμού.

Στόχος είναι η ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, μέσα από καλύτερο συντονισμό των κρατών μελών και αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση.

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Την Ελλάδα στη συνεδρίαση του Eurogroup θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Πληθωρισμός, ανάπτυξη και δημοσιονομικές προοπτικές της ευρωζώνης

Οι υπουργοί Οικονομικών θα εξετάσουν επίσης τις τελευταίες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις στην ευρωζώνη.

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Η συζήτηση πραγματοποιείται στον απόηχο των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο στην Μπανγκόκ.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, η πορεία του πληθωρισμού και η δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών.

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής στην ευρωζώνη.

Ψηφιακό ευρώ και ευρωπαϊκές τράπεζες

Στη συνεδρίαση θα παρουσιαστεί η πρόοδος των διαπραγματεύσεων για το ψηφιακό ευρώ, καθώς και η πορεία των τεχνικών προετοιμασιών που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Παράλληλα, οι υπουργοί θα ενημερωθούν για την κατάσταση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος από τους επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB).

Η ενημέρωση θα επικεντρωθεί στους κινδύνους και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τραπεζική Ένωση.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται ακόμη ενημέρωση για τις υποψηφιότητες σχετικά με τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ, καθώς και για την κάλυψη άλλων κενών θέσεων στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Η τελική απόφαση για τις σχετικές τοποθετήσεις θα ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

ECOFIN: Ουκρανία, ανταγωνιστικότητα και Ταμείο Ανάκαμψης

Πέρα από τη φορολογία των καπνικών προϊόντων, το ECOFIN θα ασχοληθεί με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και τη συνέχιση της ευρωπαϊκής στήριξης.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, με έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και των κανονιστικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ακόμη:

Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης.

Η εξέταση σύστασης για την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής της Ιταλίας.

Η πορεία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι επενδύσεις, οι μεταρρυθμίσεις και οι εκταμιεύσεις προς τα κράτη μέλη.

Οι εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στις ευρωπαϊκές στατιστικές.

Τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνόδου των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G20.

Συνάντηση Πιερρακάκη με τον Αντόνιο Κόστα

Στο περιθώριο των ευρωπαϊκών εργασιών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα έχει συνάντηση το απόγευμα της Δευτέρας με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να συνδυάσει τις αυξημένες ανάγκες για αμυντικές δαπάνες με τη δημοσιονομική σταθερότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.