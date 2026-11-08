Ερρίκος Πετιλόν για το κύκλωμα των 203 εκατ. ευρώ: «Δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο – Αρνούμαι τις κατηγορίες»

Την πρώτη του αντίδραση για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του κυκλώματος μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών στη Θεσσαλονίκη, με οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ, έκανε ο Ερρίκος Πετιλόν, αρνούμενος ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Ο γνωστός ηθοποιός και πρώην μοντέλο, ο οποίος εμφανίζεται σε οκτώ εταιρικά σχήματα με συνολικές οφειλές περίπου 596.000 ευρώ, υποστήριξε ότι αδικείται από τις κατηγορίες και δήλωσε αποφασισμένος να συνεργαστεί με τις Αρχές.

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Παράλληλα, ήρθαν στο φως οι εξηγήσεις που φέρεται να έδωσε στην ΑΑΔΕ για τη συμμετοχή του στις εταιρείες, ορισμένες από τις οποίες, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, εξακολουθεί να διαχειρίζεται τυπικά.

Ερρίκος Πετιλόν: «Είναι άδικο όλο αυτό που μου συμβαίνει»

Μιλώντας μέσα από τα κρατητήρια, ο Ερρίκος Πετιλόν αρνήθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και προανήγγειλε ότι θα δώσει περισσότερες εξηγήσεις για την υπόθεση.

«Είναι άδικο όλο αυτό που μου συμβαίνει. Πλησιάζει η ώρα και έχω να πω πάρα πολλά. Θα συνεργαστώ με τις αρχές γιατί δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο. Αρνούμαι την κατηγορία σε βάρος μου», δήλωσε.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας στη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση αφορά έναν εκτεταμένο μηχανισμό εταιρειών, στον οποίο, σύμφωνα με τις ελεγκτικές Αρχές, χρησιμοποιούνταν παρένθετα πρόσωπα ως διαχειριστές, ενώ άλλοι φέρονται να ασκούσαν τον πραγματικό επιχειρηματικό έλεγχο.

Τι υποστήριξε στην ΑΑΔΕ για τις οκτώ εταιρείες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξηγήσεις που φέρεται να έδωσε ο Ερρίκος Πετιλόν στους ελεγκτές της ΑΑΔΕ για τη συμμετοχή του στα οκτώ εταιρικά σχήματα.

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Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος ανέφερε ότι εξακολουθεί να εμφανίζεται ως διαχειριστής σε ορισμένες εταιρείες, ενώ από άλλες έχει αποχωρήσει.

Για την πρώτη εταιρεία υποστήριξε ότι βρίσκεται σε διαδικασία διακοπής της δραστηριότητάς της, εξαιτίας οφειλών για τις οποίες δηλώνει ότι δεν ευθύνεται.

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Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι συγκεκριμένο πρόσωπο τον τοποθέτησε στη διοίκηση της επιχείρησης, αλλά στη συνέχεια εξαφανίστηκε όταν εκείνος ζήτησε να αποχωρήσει.

«Η Π.Ι. με έβαλε στην επιχείρηση και όταν ζήτησα να φύγω από την εταιρεία αυτή εξαφανίστηκε», φέρεται να ανέφερε, προσθέτοντας ότι αντιμετώπισε ανάλογη κατάσταση και με τη δεύτερη εταιρεία.

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Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις περιέγραψε διαφορετικές καταστάσεις, αναφέροντας ότι σε ορισμένες ολοκληρώθηκε η αποχώρησή του, ενώ σε άλλες εξακολουθεί να εμφανίζεται ως διαχειριστής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εξηγήσεις του:

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Πρώτη εταιρεία: Παραμένει διαχειριστής και επιχειρεί να τη διακόψει λόγω οφειλών που αμφισβητεί ότι τον βαρύνουν.

Παραμένει διαχειριστής και επιχειρεί να τη διακόψει λόγω οφειλών που αμφισβητεί ότι τον βαρύνουν. Δεύτερη εταιρεία: Υποστηρίζει ότι αντιμετώπισε αντίστοιχη κατάσταση με την πρώτη.

Υποστηρίζει ότι αντιμετώπισε αντίστοιχη κατάσταση με την πρώτη. Τρίτη εταιρεία: Αναφέρει ότι διετέλεσε διαχειριστής και στη συνέχεια αποχώρησε.

Αναφέρει ότι διετέλεσε διαχειριστής και στη συνέχεια αποχώρησε. Τέταρτη εταιρεία: Δηλώνει ότι παραμένει διαχειριστής.

Δηλώνει ότι παραμένει διαχειριστής. Πέμπτη εταιρεία: Αναφέρει ότι είχε διατελέσει διαχειριστής.

Αναφέρει ότι είχε διατελέσει διαχειριστής. Έκτη εταιρεία: Δηλώνει ότι εξακολουθεί να είναι διαχειριστής και ότι η δραστηριότητα εξελίσσεται ομαλά.

Δηλώνει ότι εξακολουθεί να είναι διαχειριστής και ότι η δραστηριότητα εξελίσσεται ομαλά. Έβδομη εταιρεία: Υποστηρίζει ότι αποχώρησε χωρίς προβλήματα.

Υποστηρίζει ότι αποχώρησε χωρίς προβλήματα. Όγδοη εταιρεία: Αναφέρει ότι εξακολουθεί να εμφανίζεται ως διαχειριστής.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι είναι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης και δεν μεταβαίνει πλέον στην Αθήνα.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς του Ερρίκου Πετιλόν, οι οποίοι εξετάζονται στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης.

Οι οκτώ εταιρείες και τα χρέη των 595.976 ευρώ

Όπως έχει ήδη αποκαλύψει το DEBATER, ο Ερρίκος Πετιλόν φέρεται να εμφανίζεται ως διαχειριστής ή εταίρος σε οκτώ νομικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με συνολικές οφειλές 595.976,53 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, από την 1η Μαρτίου 2023 άρχισε να εμφανίζεται σε εταιρικά σχήματα, παρότι τα προσωπικά εισοδήματα που δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια ήταν περιορισμένα.

Οι ερευνητές εξετάζουν τον πραγματικό ρόλο του στις συγκεκριμένες εταιρείες και εάν οι αποφάσεις για τη λειτουργία και τις οικονομικές υποχρεώσεις τους λαμβάνονταν από άλλα πρόσωπα.

Επισημαίνεται ότι οι οφειλές των εταιρειών δεν αποτελούν αποδεδειγμένο προσωπικό όφελος του ηθοποιού, ούτε η αναφορά του ονόματός του στη δικογραφία προδικάζει την ποινική του ευθύνη.

Διαβάστε αναλυτικά στο DEBATER για τις οκτώ εταιρείες του Ερρίκου Πετιλόν και τα χρέη των 596.000 ευρώ.

Η βιογράφος του: «Θεωρώ ότι έπεσε θύμα γιατί ήθελε να επιβιώσει»

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και η Σοφία Στεκουλέα, βιογράφος του Ερρίκου Πετιλόν, η οποία υποστήριξε ότι ο ηθοποιός ενδέχεται να βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», περιέγραψε έναν άνθρωπο που, κατά την προσωπική της εκτίμηση, δεν είχε πλήρη εικόνα των εταιρικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετείχε.

«Ο Ερρίκος δεν μπορεί να πει ψέματα», ανέφερε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι δεν είχε πρόθεση να εξαπατήσει ή να βλάψει άλλους ανθρώπους.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και ότι κατά περιόδους στηριζόταν σε περιορισμένους πόρους και στη βοήθεια φίλων.

«Οπότε θεωρώ ότι στη Θεσσαλονίκη έπεσε θύμα. Είχε ανάγκη», σημείωσε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι, κατά την εκτίμησή της, ο Πετιλόν δεν γνώριζε το πραγματικό εύρος των δραστηριοτήτων με τις οποίες είχε συνδεθεί το όνομά του.

Οι δηλώσεις της αποτελούν προσωπική εκτίμηση της βιογράφου και όχι διαπιστωμένο συμπέρασμα των ερευνητικών Αρχών.

Η προσωπική εξομολόγηση που θυμήθηκε η Σοφία Στεκουλέα

Η Σοφία Στεκουλέα αναφέρθηκε και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφάσισε να συνεργαστεί με τον Ερρίκο Πετιλόν για τη συγγραφή της βιογραφίας του.

Όπως περιέγραψε, αρχικά ήταν διστακτική, ωστόσο άλλαξε γνώμη όταν εκείνος της εξήγησε ότι ήθελε μέσα από την προσωπική του ιστορία να αποτρέψει νέους ανθρώπους από τη χρήση ναρκωτικών.

Η βιογράφος αναφέρθηκε στη μακρά επικοινωνία τους, υποστηρίζοντας ότι γνώρισε έναν άνθρωπο που είχε περάσει δύσκολες περιόδους και επιθυμούσε να μοιραστεί τις εμπειρίες του.

Κατά την ίδια, οι προσωπικές δυσκολίες του ενδέχεται να συνέβαλαν στο να αποδεχθεί επιχειρηματικές προτάσεις χωρίς να αντιλαμβάνεται πλήρως τις συνέπειές τους.

Πάντως, το εάν γνώριζε ή συμμετείχε σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής έρευνας.

Το κύκλωμα των 203 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη

Η υπόθεση στην οποία έχει εμπλακεί το όνομα του Ερρίκου Πετιλόν αφορά ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που έχουν ερευνηθεί στη χώρα.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το φερόμενο κύκλωμα χρησιμοποίησε περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, ενώ στο ευρύτερο δίκτυο περιλαμβάνονται πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.

Οι συνολικές οφειλές ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα έχει αποκαλύψει περιπτώσεις χαμηλόμισθων εργαζομένων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών με χρέη εκατομμυρίων, αλλά και αποβιωσάντων προσώπων που εξακολουθούσαν να περιλαμβάνονται σε εταιρικά σχήματα.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει δηλώσει ότι αναζητούνται και άλλα πρόσωπα, γεγονός που δείχνει ότι η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.

Διαβάστε στο DEBATER το συνολικό ρεπορτάζ για το κύκλωμα των 203 εκατ. ευρώ, τους 12 νεκρούς «αχυρανθρώπους» και τις αποκαλύψεις Πιτσιλή.

Στην ανακριτική διαδικασία η υπόθεση

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκαν συνολικά 18 συλλήψεις, ενώ 16 από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις. Οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η δική τους περίπτωση αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ερρίκος Πετιλόν, από την πλευρά του, επιμένει ότι δεν έχει διαπράξει παράνομη πράξη και δηλώνει πως θα συνεργαστεί με τις Αρχές για να παρουσιάσει τις εξηγήσεις του.

Η ποινική ευθύνη κάθε εμπλεκόμενου θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη, με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας.