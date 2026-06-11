Καϊάφας: iPhone ειδοποίησε τις Αρχές μετά από τροχαίο 20χρονου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/06), στο ύψος του Καϊάφα στην Ηλεία, όταν ένας 20χρονος οδηγός καθώς κατευθυνόταν προς την Καλαμάτα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του και βρέθηκε εκτός του δρόμου.

Ο νεαρός οδηγός παρά την εκτροπή του οχήματος κατάφερε να βγει από το τροχαίο χωρίς να τραυματιστεί.

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Σύμφωνα με όσα γράφει το patrisnews.gr, το iPhone του 20χρονου ενεργοποίησε αυτόματα τη λειτουργία ανίχνευσης ατυχήματος, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές.

Παρά το σοκ, ο 20χρονος μετέβη μόνος του, για προληπτικούς λόγους, στο Κέντρο Υγείας.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Πύργου.