Βαρθολομιό Ηλείας: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή του Βαρθολομιού, της Ηλείας.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, η φωτιά ξέσπασε σε καλαμιώνες και επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά στη γέφυρα του Βαρθολομιού και σε κατοικημένη περιοχή.

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Όπως ανέφερε το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι στα κινητά τους λίγο πριν από τις 14:30 το μεσημέρι, «παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των οδηγών».

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο έργο κατάσβεσης της φωτιάς στο Βαρθολομιό Ηλείας λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Πηνειού

Αξίζει να σημεωθεί πως η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.