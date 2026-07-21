Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Βαρθολομιό Ηλείας: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Βαρθολομιό Ηλείας: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση
DEBATER NEWSROOM

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή του Βαρθολομιού, της Ηλείας.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, η φωτιά ξέσπασε σε καλαμιώνες και επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά στη γέφυρα του Βαρθολομιού και σε κατοικημένη περιοχή. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι στα κινητά τους λίγο πριν από τις 14:30 το μεσημέρι, «παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των οδηγών».

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο έργο κατάσβεσης της φωτιάς στο Βαρθολομιό Ηλείας λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Πηνειού

Αξίζει να σημεωθεί πως η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Θρίλερ με τη σορό γυναίκας στη Κυψέλη: Δεν ανήκει στην Γιου Τινγκ – Που στρέφονται οι έρευνες των αρχών
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη σορό γυναίκας στη Κυψέλη: Δεν ανήκει στην Γιου Τινγκ – Που στρέφονται οι έρευνες των αρχών

Άλυτο παραμένει το μυστήριο με την σορό στη Κυψέλη που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα αφού πλέον έχει επιβεβαιωθεί ότι η σορός δεν ανήκει στην Κινέζα μεταφράστρια και μεσίτρια, Γιου Τινγκ, που αγνοείται. Από τη νεκροψία – νεκροτομή επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 30 με 35 ετών, μικροκαμωμένη, με ύψος 1,61μ που φορούσε 36 μέγεθος παπούτσια. Σύμφωνα με το Star, […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ