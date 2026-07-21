Ηλεία: Μεγάλη φωτιά στο Βαρθολομιό – Ήχησε το 112, “παραμείνετε σε ετοιμότητα”

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βαρθολομιό Ηλείας εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι, ενώ εστάλη και μήνυμα στους κατοίκους από το 112 να είναι σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, η φωτιά ξέσπασε σε καλαμιώνες και επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά στη γέφυρα του Βαρθολομιού και σε κατοικημένη περιοχή.

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Όπως αναφέρει το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι στα κινητά τους λίγο πριν από τις 14:30 το μεσημέρι, «παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των οδηγών». ⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 21, 2026

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30 και άμεσα κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο έργο κατάσβεσης της φωτιάς στο Βαρθολομιό Ηλείας λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Πηνειού

Αξίζει να σημεωθεί πως η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.