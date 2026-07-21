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Ηλεία: Μεγάλη φωτιά στο Βαρθολομιό – Ήχησε το 112, “παραμείνετε σε ετοιμότητα”

Επί τόπου ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής - Ρίψεις νερού από ένα ελικόπτερο

Ηλεία: Μεγάλη φωτιά στο Βαρθολομιό – Ήχησε το 112, “παραμείνετε σε ετοιμότητα”
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:40

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βαρθολομιό Ηλείας εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι, ενώ εστάλη και μήνυμα στους κατοίκους από το 112 να είναι σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, η φωτιά ξέσπασε σε καλαμιώνες και επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά στη γέφυρα του Βαρθολομιού και σε κατοικημένη περιοχή. 

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Όπως αναφέρει το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι στα κινητά τους λίγο πριν από τις 14:30 το μεσημέρι, «παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των οδηγών».

Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας
Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30 και άμεσα κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο έργο κατάσβεσης της φωτιάς στο Βαρθολομιό Ηλείας λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Πηνειού

Αξίζει να σημεωθεί πως η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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