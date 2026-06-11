Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 11 Ιουνίου στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Άργους.

Σύμφωνα με το korinthostv, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν δύο νεαρές γυναίκες, εξετράπη της πορείας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το όχημα ανετράπη και αμέσως μετά τυλίχθηκε στις φλόγες.

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Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και την πυρκαγιά που ακολούθησε, οι δύο επιβαίνουσες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνες τους από το φλεγόμενο όχημα, έχοντας τις αισθήσεις τους, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν οι φλόγες επεκταθούν σε ολόκληρο το αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Ωστόσο, το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τις δύο γυναίκες και τις μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.