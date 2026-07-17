Πύργος: Στο νοσοκομείο 65χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό – Αναζητούνται οι δράστες

Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε ένας 65χρονος άνδρας το βράδυ της Τρίτης (14.07) στον Πύργο Ηλείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία του θύματος στο τοπικό μέσο ilialive.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον λόφο του Επαρχείου, κοντά στην κεντρική πλατεία της πόλης.

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Ο 65χρονος βρισκόταν στο σημείο μαζί με έναν φίλο του, όταν ο σκύλος του τελευταίου άρχισε να εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά προς τους περαστικούς.

Η λογομαχία και το χτύπημα

Η συμπεριφορά του ζώου προκάλεσε τις αντιδράσεις μιας παρέας νεαρών που βρισκόταν εκεί. Πολύ γρήγορα, τα πνεύματα οξύνθηκαν και ακολούθησε έντονος φραστικός διαπληκτισμός ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Αν και αρχικά φάνηκε πως το επεισόδιο είχε λήξει, η κατάσταση πήρε επικίνδυνη τροπή.

Όπως υποστηρίζει ο 65χρονος, ένας από τους νεαρούς τον πλησίασε αιφνιδιαστικά από πίσω και τον χτύπησε με σφοδρότητα, καταφέρνοντάς του κλωτσιά στο κεφάλι.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι νεαροί δράστες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο κλήθηκαν εσπευσμένα δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπαιτίων.

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Ο 65χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου υποβλήθηκε σε μια σειρά από απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να εκτιμηθεί πλήρως η σοβαρότητα των τραυμάτων του.