Ηλεία: Τραγικός θάνατος για 63χρονο – Εντοπίστηκε νεκρός μετά από ατύχημα με αλυσοπρίονο
Ο άνδρας πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 63χρονος άνδρας στις Ράχες Κρεστένων στην Ηλεία, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από την κόρη του στην αποθήκη του σπιτιού του το μεσημέρι της Δευτέρας, 27 Ιουλίου.
Σύμφωνα με το ilialive, o άτυχος άνδρας έφερε σοβαρό τραύμα κοντά στο λαιμό από αλυσοπρίονο, το οποίο προκάλεσε έντονη και ανεξέλεγκτη αιμορραγία.
Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο 63χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα στο άνω μέρος του χεριού του, γεγονός που προκάλεσε την ακατάσχετη αιμορραγία. Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η ακριβής ώρα του συμβάντος.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού ερευνώνται από την Αστυνομία.
Στο σημείο έχει φτάσει και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών (Σήμανση) από τον Πύργο.
πηγή στην Google
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