Ηλεία: Τραγικός θάνατος για 63χρονο – Εντοπίστηκε νεκρός μετά από ατύχημα με αλυσοπρίονο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 63χρονος άνδρας στις Ράχες Κρεστένων στην Ηλεία, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από την κόρη του στην αποθήκη του σπιτιού του το μεσημέρι της Δευτέρας, 27 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το ilialive, o άτυχος άνδρας έφερε σοβαρό τραύμα κοντά στο λαιμό από αλυσοπρίονο, το οποίο προκάλεσε έντονη και ανεξέλεγκτη αιμορραγία.

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Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο 63χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα στο άνω μέρος του χεριού του, γεγονός που προκάλεσε την ακατάσχετη αιμορραγία. Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η ακριβής ώρα του συμβάντος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού ερευνώνται από την Αστυνομία.

Στο σημείο έχει φτάσει και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών (Σήμανση) από τον Πύργο.