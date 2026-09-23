Γιώργος Μαζωνάκης: Τα μηνύματα της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή την ώρα της πλασμαφαίρεσης – «Δεν είναι καλά…»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο για την πλασμαφαίρεση όταν ξεκίνησε η επικοινωνία της 56χρονης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, με τα μηνύματα μεταξύ τους να είναι άκρως αποκαλυπτικά για τα όσα προηγήθηκαν της μεταφοράς του με το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» το πρωί της Τετάρτης (23/9), ο υπνοθεραπευτής επικοινώνησε με τη γιατρό προκειμένου να μάθει πώς εξελισσόταν η διαδικασία. Έπειτα εκείνη τον διαβεβαίωσε ότι όλα ήταν καλά και στη συνέχεια του έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα από το ιατρείο.

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Στη φωτογραφία ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος με το κεφάλι γυρισμένο προς τη μία πλευρά. Η εικόνα σχολιάστηκε στην εκπομπή ως πιθανή ένδειξη ότι είχε προηγηθεί χορήγηση μέθης, κάτι που ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Τότε, η γιατρός τον ενημέρωσε ότι ο τραγουδιστής είχε παρουσιάσει πρόβλημα και ότι είχε κληθεί το ΕΚΑΒ. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στα μηνύματα γίνεται για πρώτη φορά αναφορά σε περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να είχε πέσει η αρτηριακή πίεση του Γιώργου Μαζωνάκη, στοιχείο που πλέον εξετάζεται μαζί με τα υπόλοιπα δεδομένα της υπόθεσης.

Αναλυτικά ο διάλογός τους:

Υπνοθεραπευτής: «Ήρθε ο Μαζώ»

Γιατρός: «Ναι ήρθε»

14:45

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Υπνοθεραπευτής: «Όλα καλά »

Στέλνει τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή

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Ο υπνοθεραπευτής έχει πέσει για ύπνο, ξυπνάει και βλέπει το μήνυμα με την καρδιά και τη φωτογραφία

16:52

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Ο υπνοθεραπευτής τηλεφωνεί στη γιατρό και την ρωτάει αν έχει ξεκινήσει ο Μαζωνάκης

Γιατρός: «Ο Γιώργος δεν είναι καλά, παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ»

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Υπνοθεραπευτής: «Ποιος τον συνοδεύει;»

Γιατρός: «Κανείς, ήρθαν και τον πήραν»

Υπνοθεραπευτής: «Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του»

Υπνοθεραπευτής: «Σε πήρα στο λαιμό μου»