Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία Σταύρου Γεωργίου – Πώς έφτασαν στον 28χρονο Αιγύπτιο

Ανακοίνωση για την εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Όπως αναφέρεται, για την υπόθεση συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία κατά συρροή.

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Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον Αιγύπτιο, ύστερα από ενδελεχή έρευνα κατά την οποία αξιοποιήθηκαν προανακριτικά και ιατροδικαστικά ευρήματα, οπτικό υλικό καθώς και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία.

Από τη συνδυαστική αξιολόγησή τους προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος μπήκε μαζί με το θύμα στο κτίριο όπου στεγαζόταν το γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου και λίγο αργότερα βγήκε μόνος του, κρατώντας φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο δεν κατείχε κατά την είσοδό του.

Δείτε τη στιγμή που ο 28χρονος βγαίνει από το γραφείο του ποινικολόγου με το laptop:

Ο 28χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης 22/7 σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ενώ στο πλαίσιο της μετέπειτα έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάπραξη του στυγερού εγκλήματος. Παράλληλα, κατά την εξέτασή του, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του.

Ο κατηγορούμενος χθες Πέμπτη παρουσιάστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών χωρίς συνήγορο υπεράσπισης και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 27/7.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

“Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία 73χρονου ημεδαπού, η σορός του οποίου βρέθηκε βραδινές ώρες της Τρίτης, 21 Ιουλίου 2026, εντός του γραφείου του στην Αθήνα.

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Για την υπόθεση συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία κατά συρροή.

Προηγήθηκε ενδελεχής και πολύωρη έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν προανακριτικά και ιατροδικαστικά ευρήματα, οπτικό υλικό καθώς και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. Από τη συνδυαστική αξιολόγησή τους προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος εισήλθε μαζί με το θύμα στο κτίριο όπου στεγαζόταν το γραφείο του και λίγο αργότερα εξήλθε μόνος του, κρατώντας φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο δεν κατείχε κατά την είσοδό του.

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Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 22-07-2026 σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ενώ στο πλαίσιο της μετέπειτα έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, κατά την εξέτασή του, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή”.