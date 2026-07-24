Εξαφάνιση Μαντλίν ΜακΚάν: Ξανά στα χέρια των Αρχών ο βασικός ύποπτος – Η επεισοδιακή σύλληψη

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ξανά ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν ΜακΚάν.

Ο κύριος ύποπτος για τη μυστηριώδη εξαφάνιση της 3χρονης το 2007 από θέρετρο της Πορτογαλίας όπου παραθέριζε με τους γονείς της συνελήφθη στην πόλη Κίελο στις 6 Ιουνίου.

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Ο Μπρίκνερ συνελήφθη έξω από σουπερμάρκετ στη Γερμανία, ύστερα από επεισόδιο με αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκε ένας ένστολος.

Ο ίδιος βρισκόταν υπό 24ωρη αστυνομική παρακολούθηση από τη στιγμή της αποφυλάκισής του πέρυσι και οι Αρχές κατέγραφαν κάθε του κίνηση.

Όπως μεταδίδει το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, το επεισόδιο συνέβη όταν αρνήθηκε να παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο στους αστυνομικούς, μόλις εκείνοι αντιλήφθηκαν ότι τους φωτογραφίζει.

«Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής παρέμβασης, σημειώθηκε σωματική επίθεση ή πράξη αντίστασης κατά των αστυνομικών οργάνων», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κρίστιαν Μπρίκνερ δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ επίσημα για την υπόθεση της μικρής Μαντλίν ΜακΚάν.