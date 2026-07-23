Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που σκότωσε στο ξύλο τον Σταύρο Γεωργίου – Μετά τον φόνο πήγε στο νοσοκομείο, πώς ομολόγησε

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τη στυγερή δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, μετά τη σύλληψη του 28χρονου Αιγύπτιου, που ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του.

Σε βάρος του 28χρονου, που ήταν γνωστός στις Αρχές, έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία και σήμερα οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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«Ο δράστης συνελήφθη ουσιαστικά στον δρόμο στα όρια του αυτοφώρου», δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. Σύμφωνα με την ίδια, «οι Αρχές είχαν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό με το οποίο διαπίστωσαν τις κινήσεις του θύματος και ενός άνδρα, τον οποίο δεν γνώριζαν αρχικά».

Στη συνέχεια, ακολούθησε και η ταυτοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων σεσημασμένου άνδρα μέσα στον χώρο.

Μάλιστα, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι ο 28χρονος δράστης ήταν τραυματισμένος. Ο τραυματισμός του προκλήθηκε στο χέρι του από την επίθεση στο θύμα, κάτι που ανέφερε και ο ίδιος στους αστυνομικούς, ενώ είχε ζητήσει και πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο.

«Ίσως προκλήθηκε από τον πολύ άγριο ξυλοδαρμό ο τραυματισμός στο χέρι του δράστη. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα από τον ιατροδικαστή αν πρόλαβε να αμυνθεί το θύμα», πρόσθεσε.

«Αρχικά δεν ήθελε να συνεργαστεί με τις Αρχές, όταν είδε όμως ότι υπάρχουν ήδη στοιχεία στα χέρια μας, στη συνέχεια οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του», είπε.

Την ίδια ώρα, λείπουν κάποια προσωπικά αντικείμενα του θύματος, ωστόσο ο δράστης αρνείται ότι τα αφαίρεσε.

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Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε στοιχείο της υπόθεσης, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο γεγονός ότι ο 28χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 28χρονος είχε υποβάλει αίτημα ασύλου το οποίο απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να διαμένει παράνομα στη χώρα. Επίσης, σε βάρος του εκκρεμούσε από το 2024 ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης.

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Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Τι ισχυρίστηκε ο Αιγύπτιος

Ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε ότι γνωρίστηκαν με το 73χροννο θύμα μέσω μιας κοινής παρέας με την οποία νωρίτερα είχαν βγει έξω και είχαν διασκεδάσει το βράδυ της Δευτέρας.

Στη συνέχεια, ο 73χρονος δικηγόρος προσφέρθηκε να γυρίσει σπίτι τον 28χρονο με το αυτοκίνητό του, ωστόσο, στη συνέχεια έκαναν μια στάση στο γραφείο του θύματος στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Εκεί οι δύο άντρες τσακώθηκαν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

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Όπως περιέγραψε, άρπαξε το κεφάλι του ποινικολόγου και άρχισε να το χτυπάει στους τοίχους και στα κομοδίνα μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του και τον εγκατέλειψε στο πάτωμα.

«Η κόρη είδε τα πόδια του και τα αίματα»

Υπενθυμίζεται ότι ο Σταύρος Γεωργίου δεν είχε δώσει χθες σημεία ζωής για αρκετές ώρες την Τρίτη 21/7 και τον αναζητούσαν επίμονα στο τηλέφωνο οι δίδυμες κόρες του.

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Όταν έφτασαν στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στον Άγιο Παντελεήμονα, δεν απαντούσε κανείς. Τότε, ένοικος της πολυκατοικίας που άκουσε τις φωνές του, ειδοποίησε τον θυρωρό, ο οποίος άνοιξε την πόρτα και αποκαλύφθηκε το φρικτό έγκλημα.

Λίγες ώρες πριν την σύλληψη του Αιγύπτιου, ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου είχε μιλήσει στο Mega και σοκαρισμένος με όσα έχουν συμβεί, περιέγραψε πώς πληροφορήθηκε για τον θάνατο του 73χρονου.

«Εγώ ενημερώθηκα από τις κόρες του. Τον έψαχναν τον αδελφό μου όλη μέρα και ανέβηκαν στο γραφείο και έψαχναν τον θυρωρό που έχει κλειδιά για να μπορέσουν να μπουν. Όταν μπήκε η μια κόρη, η άλλη είχε κάτσει στο αυτοκίνητο κάτω, είδε τα πόδια και τα αίματα. Ευτυχώς δεν είδε παραπάνω, γιατί από ότι μαθαίνουμε, δεν βλέπεται. Τα κορίτσια επικοινώνησαν μαζί μου, έφυγα από τη δουλειά, πήγα στο γραφείο αλλά η αστυνομία δεν με άφησε να μπω καθόλου», είπε αρχικά ο αδελφός του ποινικολόγου και είχε προσθέσει:

«Δεν έχω καμία ενημέρωση από την αστυνομία. Έχω πλήρη άγνοια. Η αστυνομία όχι μόνο δεν με άφησε να μπω, με έχει τελείως στο σκοτάδι. Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου. Καταρχάς δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν είμαι σε φάση να σκεφτώ», συμπλήρωσε ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου.