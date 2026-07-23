Βίντεο ντοκουμέντο: Ο 28χρονος φεύγει από το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου – Τι κρατά στα χέρια του (βίντεο)

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας έρχεται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, καταγράφοντας τις κινήσεις του 28χρονου κατηγορούμενου αμέσως μετά το έγκλημα.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ο 28χρονος να βγαίνει από το κτίριο όπου στεγαζόταν το δικηγορικό γραφείο του 73χρονου, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, κρατώντας στο χέρι ένα λάπτοπ, το οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, ανήκε στο θύμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόσωπό του καταγράφεται καθαρά από την κάμερα ασφαλείας, στοιχείο που, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες και τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας, συνέβαλε στην ταυτοποίησή του και στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Το βίντεο που οδήγησε στις έρευνες

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό, μαζί με τα δακτυλικά αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στο γραφείο, αλλά και τον τραυματισμό που έφερε ο 28χρονος στο χέρι του, για να φτάσουν στα ίχνη του. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.