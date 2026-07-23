Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο Αιγύπτιο

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα, ενώ παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

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Ο κατηγορούμενος αποχώρησε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής με σκυμμένο το κεφάλι και έχοντας γύψο στο χέρι, τραυματισμό που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, υπέστη κατά τη διάρκεια της άγριας επίθεσης σε βάρος του 73χρονου δικηγόρου.

Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει στους αστυνομικούς, γνώρισε το θύμα μέσω κοινής παρέας και αργότερα βρέθηκαν στο δικηγορικό γραφείο, όπου -όπως ισχυρίζεται- ξέσπασε έντονος καβγάς που κατέληξε στη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό, δακτυλικά αποτυπώματα και τον τραυματισμό του στο χέρι, για τον οποίο είχε μεταβεί σε νοσοκομείο μετά το έγκλημα, ισχυριζόμενος αρχικά ότι είχε τραυματιστεί από πτώση.