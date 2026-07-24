Σταύρος Γεωργίου: Πού πήγε ο Αιγύπτιος μετά τη στυγερή δολοφονία – Τον “έκαψαν” βίντεο και αποτυπώματα

Την ερχόμενη Δευτέρα 27/7 αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος Αιγύπτιος, που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας.

Χθες Πέμπτη 23/7, ο 28χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών χωρίς συνήγορο υπεράσπισης και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.

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Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της στυγερής δολοφονίας, καθώς και το κίνητρο της επίθεσης.

Εν τω μεταξύ, ο 28χρονος Αιγύπτιος τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού και, αμέσως μετά, μετέβη στο νοσοκομείο ΚΑΤ, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να απέδωσε τον τραυματισμό του σε πτώση.

«Ήταν τραυματισμένος. Ο τραυματισμός στο χέρι του προήλθε από την επίθεση στο θύμα. Μάλιστα, πήγε και σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες», ανέφερε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στο ΕΡΤNews.

Η ίδια πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζουμε ακόμα από τον ιατροδικαστή αν κατάφερε να αμυνθεί το θύμα. Τον χτύπησε με πολύ βίαιο τρόπο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γύψος στο χέρι του αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά που βοήθησαν τους αστυνομικούς να τον αναγνωρίσουν.

Όπως φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο 28χρονος είχε συναντηθεί νωρίτερα με τον ποινικολόγο μέσω κοινών γνωστών. Οι δύο άνδρες φέρεται να είχαν διασκεδάσει μαζί και να είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

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Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ο δικηγόρος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του και ότι, κατά τη διαδρομή, αποφάσισε να κάνει μία στάση στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

«Μου πρότεινε να με πάει σπίτι με το αυτοκίνητο και δέχτηκα. Στον δρόμο ζήτησε να κάνει μία σύντομη στάση στο γραφείο του. Όταν φτάσαμε, τον ακολούθησα στο διαμέρισμα. Εκεί, ανάμεσά μας ξέσπασε καβγάς. Την ώρα που τσακωνόμασταν, τον χτύπησα πολλές φορές με δύναμη επάνω στο τραπέζι», φέρεται να είπε.

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Ο 28χρονος φέρεται να υποστήριξε ακόμη ότι η αντιπαράθεση αφορούσε ένα χρηματικό ποσό. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εξετάζουν όλες τις εκδοχές.

Αμέσως μετά, πήγε ατάραχος για ύπνο. «Πήγαινα από εδώ και από εκεί, δεν ήξερα πού να πάω» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς των Ανθρωποκτονιών, όταν τον ρώτησαν τι έκανε μετά τη δολοφονία, σύμφωνα με το Mega.

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Ο ίδιος παραδέχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι αφαίρεσε από το γραφείο έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο στη συνέχεια πούλησε στο κέντρο της Αθήνας έναντι 50 ευρώ.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, καταγράφεται η στιγμή που ο 28χρονος βγαίνει από το γραφείο του ποινοκολόγου με το λάπτοπ στο χέρι.

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«Δεν πήρα το κινητό του και το πορτοφόλι του. Πήρα μόνο ένα λάπτοπ, το οποίο στη συνέχεια πούλησα στο κέντρο της Αθήνας», φέρεται να υποστήριξε. Ωστόσο, το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του Σταύρου Γεωργίου δεν έχουν εντοπιστεί.

Σύμφωνα με το Mega, η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε τέσσερις κατ’ οίκον έρευνες, μεταξύ των οποίων και έρευνα στο σπίτι του αδελφού του 28χρονου, στα Σεπόλια.

Στο συγκεκριμένο σπίτι φέρεται να εντοπίστηκε το παντελόνι που φορούσε ο κατηγορούμενος το βράδυ της δολοφονίας εύρημα που εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν φέρει ίχνη αίματος ή άλλο γενετικό υλικό.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη και την ομολογία του 28χρονου

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έφτασαν στα ίχνη του 28χρονου μέσα από την ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.

Σε βίντεο καταγράφηκε το αυτοκίνητο του ποινικολόγου να κινείται κοντά στο γραφείο του. Στη θέση του συνοδηγού διακρίνεται ένα άτομο, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να είναι ο κατηγορούμενος.

Άλλη κάμερα κατέγραψε τους δύο άνδρες να αποβιβάζονται από το όχημα και να κινούνται πεζοί προς το δικηγορικό γραφείο.

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση του 28χρονου διαδραμάτισαν και τα δακτυλικά αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στον τόπο του εγκλήματος.

Κατά την προσαγωγή του, ο 28χρονος δεν συνεργάστηκε αρχικά με τους αστυνομικούς, αλλά αναγκάστηκε να ομολογήσει όταν ενημερώθηκε για τα επιβαρυντικά στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί σε βάρος του.